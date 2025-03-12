Китайская компания Cainiao Express запускает беспилотные автомобили для доставки в деревни. К 2025 году планируется обеспечить доступ к логистическим услугам в каждом населенном пункте Поднебесной.

Cainiao Express, логистическая компания, активно внедряет беспилотные автомобили в сельскую местность Китая. Это решение направлено на улучшение логистики и доступности товаров для жителей деревень, где традиционные способы доставки часто оказываются недостаточно эффективными.

Согласно плану, к 2025 году Cainiao намерена создать сеть торговых точек в каждом поселке и обеспечить услуги доставки в каждую деревню. Это позволит не только вывозить сельскохозяйственную продукцию, но и ввозить товары для местных жителей. Введение таких автомобилей в повседневную жизнь сельских жителей провинций Чжэцзян, Шаньдун и Шэньси становится нормой.

Ответственные лица компании отмечают, что поступило множество запросов на использование беспилотных автомобилей из более чем 40 районов.

Новый логистический беспилотный автомобиль уровня L4 GT Pro, выпущенный Cainiao, имеет размеры 3694*1299*2200 мм и стоимость от 149 800 юаней (эквивалент 1,77 млн руб.). С запасом хода до 180 км и максимальной нагрузкой в 750 кг, этот автомобиль способен самостоятельно планировать маршруты и преодолевать препятствия.

Cainiao планирует продолжить развертывание технологий «ИИ + логистика», модернизируя свои центры обработки экспресс-отправлений. Внедрение автоматизированных сортировочных машин и беспилотников уже показало значительное снижение транспортных расходов на 30%.