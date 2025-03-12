Xiaopeng Motors успешно вышла на рынки Польши, Швейцарии, Чехии и Словакии. Продажи новых моделей начнутся во втором квартале 2025 года.

Xiaopeng Motors продолжает свою стратегию и выходит на новые европейские. На официальном аккаунте WeChat компании сообщается о подписании соглашений с дистрибьюторами, что позволит начать продажи автомобилей в Польше, Швейцарии, Чехии и Словакии.

Согласно планам компании, продажи моделей Xiaopeng P7, G9 и G6 стартуют во втором квартале 2025 года. Компания заключила партнерские соглашения с Inchcape и Hedin Group. Inchcape возьмет на себя импорт и дистрибуцию в Польше, а Hedin Group будет работать на рынках Швейцарии, Чехии и Словакии. Эти шаги являются частью стратегии «Going Global 2.0», направленной на укрепление позиций Xiaopeng Motors в Европе.

Ранее компания уже успешно зарекомендовала себя в Норвегии, Дании и Германии. На сегодняшний день Xiaopeng Motors занимает лидирующие позиции по экспорту электромобилей среднего и высшего класса среди китайских брендов в Европе. Все три модели, которые выйдут на новые рынки, получили 5-звездочный рейтинг безопасности по результатам краш-тестов E-NCAP.