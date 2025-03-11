Разработчик Gaming Factory перенес релиз JDM: Japanese Drift Master на 21 мая, чтобы доработать игру. Команда обещает предоставить больше информации о функционале перед выходом.

JDM: Japanese Drift Master, ожидаемый гоночный симулятор от Gaming Factory, столкнулся с переносом даты выхода. Изначально планировавшийся на 26 марта, релиз теперь назначен на 21 мая. Разработчики уверяют, что это решение связано с желанием сделать игру лучше и удовлетворить ожидания фанатов.

Команда разработчиков акцентирует внимание на важности качества продукта. Они не хотят просто выпустить игру, а стремятся создать безупречный опыт для геймеров. В этом контексте дополнительные недели позволят им доработать мелкие детали, которые могут значительно повлиять на общее восприятие игры. В своих заявлениях разработчики выразили благодарность фанатам за поддержку и конструктивную критику, что, по их мнению, должно быть оценено должным образом.





Игра предлагает более 250 километров открытых дорог, где игроки смогут наслаждаться динамической погодой и сменой дня и ночи в вымышленном городе Гунтама. Лицензированные бренды, такие как Mazda, Subaru, Nissan и Honda, добавляют реалистичности, а возможность кастомизации через покрасочные и тюнинговые мастерские открывает множество вариантов для игроков.

В игре запланированы различные события, включая дрифтинг и дрэг-рейсинг. Кроме того, предусмотрены квесты, которые обогатят игровой процесс. Интересной особенностью станет наличие более 40 повествовательных событий, оформленных в стиле манги, что добавит глубины и интриги в сюжет.

Разработчики обещают раскрыть больше информации о новых функциях, таких как система настройки автомобилей, ближе к дате релиза. Ожидается, что это обеспечит игрокам возможность адаптировать свои машины с учетом личных предпочтений.