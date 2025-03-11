Турецкая оборонная компания Aselsan завершила успешные испытания мобильной системы противовоздушной обороны GÖKBERK, предназначенной для борьбы с беспилотниками. Система использует лазеры и средства радиоэлектронной борьбы для автоматического отслеживания и уничтожения угроз.

Турецкая оборонная компания Aselsan представила свою новую мобильную систему противовоздушной обороны GÖKBERK, которая нацелена на защиту от беспилотников. Эта система, название которой можно перевести как «защитник неба», сочетает в себе передовые технологии лазеров и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Испытания GÖKBERK подтвердили ее способность эффективно отслеживать и уничтожать дроны с видом от первого лица (FPV) в различных условиях. Система демонстрирует высокую скорость и точность при поражении целей, что делает ее важным элементом национальной системы противовоздушной обороны Турции, известной как «Steel Dome».

GÖKBERK использует комбинацию высокоэнергетических лазеров и систем РЭБ для «мягкого» и «жесткого» поражения дронов. Это позволяет системе справляться с различными типами беспилотников, от мини-дронов до более крупных летательных аппаратов. Например, она может уничтожать квадрокоптеры на расстоянии до 1500 метров.





Система также работает автономно и обеспечивает круглосуточную защиту. Использование искусственного интеллекта позволяет GÖKBERK быстро идентифицировать и нейтрализовать потенциальные угрозы, создавая надежный щит для воздушного пространства Турции.