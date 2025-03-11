Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Китай разрабатывает гравитационные батареи, которые могут потеснить литий-ионные технологии
Китайская инициатива по разработке гравитационных батарей может изменить подход к хранению энергии, предлагая альтернативу литий-ионным технологиям. Эти системы используют гравитацию для накопления энергии, что делает их более экологически чистыми и менее зависимыми от редких ресурсов.

Мировая энергетическая система сталкивается с растущими вызовами из-за непостоянства возобновляемых источников энергии. Солнечная и ветровая энергия, хотя и являются важными компонентами современного энергетического ландшафта, не всегда могут обеспечить стабильный поток электроэнергии. Это создает необходимость в эффективных системах хранения, которые могли бы аккумулировать избыточную энергию и высвобождать ее в моменты пикового спроса. В этом контексте гравитационные батареи, разработанные в Китае, обещают стать жизнеспособной альтернативой традиционным литий-ионным аккумуляторам.

Принцип работы гравитационных батарей прост: когда масса поднимается, она накапливает энергию, которая затем может быть преобразована в электричество, когда эта масса опускается. В отличие от литий-ионных батарей, которые со временем теряют свою емкость и требуют редких металлов, гравитационные системы могут использовать более доступные материалы, такие как песок или переработанные отходы.

Острая необходимость в эффективном хранении энергии становится все более актуальной. С увеличением числа электромобилей и ростом потребления энергии в результате применения искусственного интеллекта, традиционные энергосети сталкиваются с новыми вызовами. Литий-ионные батареи, хотя и широко распространены, имеют свои недостатки. Их производство связано с экологическими проблемами, а также с колебаниями цен на сырье, что делает их менее надежными в долгосрочной перспективе.

Китай стал пионером в разработке гравитационных батарей. В городе Рудун была создана система EVx, представляющая собой высокую механическую башню, где тяжелые блоки поднимаются во время избытка энергии и опускаются, когда требуется электричество. Система демонстрирует эффективность более 80% и предполагает срок службы около 35 лет. Такой подход позволяет значительно сократить затраты на материалы и эксплуатацию.

Гравитационные батареи могут быть установлены в различных местах, что делает их более гибкими по сравнению с традиционными насосными гидроэлектростанциями, которые требуют специфической географии. Например, стартап Gravitricity в Шотландии тестирует систему, использующую заброшенные шахты для хранения энергии. Это решение не только снижает затраты на строительство, но и вдыхает новую жизнь в местные экономики.

Несмотря на все преимущества, гравитационные батареи имеют свои ограничения. Их первоначальная стоимость может быть высокой, и физический износ механических компонентов может стать проблемой в долгосрочной перспективе. Однако сторонники технологии утверждают, что эксплуатационные расходы будут ниже, чем у литий-ионных аналогов, что делает их более привлекательными для коммунальных предприятий.

Поскольку Китай активно продвигает эту технологию, другие страны могут последовать его примеру. Гравитационные батареи могут стать ключевым элементом в обеспечении энергетической независимости и устойчивости. Если эта технология получит широкое признание и поддержку, она может помочь сбалансировать потребности в энергии и снизить зависимость от редких ресурсов, что будет иметь большое значение для устойчивого развития.

#китай #энергия #литий-ионные батареи #возобновляемая энергия #гравитационные батареи
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Петербурге заморожено строительство импортозамещающего производства деталей для турбин
8
Пользователи столкнулись с массовым "вымиранием" DVD, выпущенных WB в 2006-2008 годах
32
PRO Hi-Tech и VIK-on выяснили причину оплавления разъёмов питания RTX 5090
28
Марсоход Curiosity нашёл на Красной планете химический элемент, необходимый для формирования жизни
+
В XDA озвучили 5 причин низкой популярности видеокарт AMD среди геймеров
24
GSMArena выпустило подробный обзор Apple iPhone 16e
+
Почему сегодня нет смысла покупать видеокарту, и чем порадуют геймеров в апреле NVIDIA и AMD
7
Специалистам из Hardware Busters прислали AMD FX-4100 вместе Ryzen 7 9800X3D
3
AMD Ryzen X получит 24 ядра Zen 6 и 160 МБ кэша L3
6
В Китае начали тестирование отечественного EUV-оборудования на основе разрядной плазмы
2
В Зеленограде построят новую дорогу с тоннелем
+
OnePlus 13T выйдет примерно в мае и станет самым доступным смартфоном на базе Snapdragon 8 Elite
1
На рынке Индии появился мотоцикл 2025 TVS Ronin по цене 135 000 рупий (138 000 рублей)
4
Пользователь купил на Amazon поддельный процессор AMD Ryzen 7 9800X3D
3
Производители смартфонов выпустят в первой половине года три компактных устройства с диагональю 6,3″
+
OnePlus 13T может стать самой доступной компактной моделью с батареей 6000 мАч и Snapdragon 8 Elite
+
NVIDIA готовит самую мощную RTX 6000 - 24 064 ядра CUDA и 96 ГБ памяти GDDR7
1
iQOO анонсирует флагманы 15 и Neo 11 с экранами 2K и рекордными батареями 7000 мАч
+
Китайские стартапы начали скупать на чёрном рынке все возможные видеокарты RTX 5090
2
Nvidia выпускает новое исправление драйверов, созданное на базе Game Ready 572.70
+

Популярные статьи

Что означает «ИИ уровня доктора наук», представленный OpenAI за 20 000 долларов в месяц
6
Собираем топовый игровой ПК за 1 274 000 рублей для всех ААА-игр на максимальных настройках графики
61
Куда пропали видеокарты NVIDIA, и почему геймерам остаётся надеяться только на Лизу Су и AMD
237
Итоги гоночного уик-энда 8-9 марта
+
Как я собрал бюджетный игровой ПК на железе от AMD и пожалел об этом уже через пару часов
17
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с RTX 5070 или RX 9070 в бюджете до 200 тысяч рублей
214
Старые Мамонты рекомендует покупать видеокарты Radeon RX 9070XT в 2025 году
16
BlackRock отказался от политики DEI - победа геймеров над одной из повесток
2
В КНДР показали строящуюся атомную подлодку с возможностью запуска стратегических крылатых ракет
2
Выбор и небольшой обзор ноутбука MONSTER Tulpar T7 v20.3
11

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
20:10
мне все равно кого обоссывать .тебя или шешуна
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с RTX 5070 или RX 9070 в бюджете до 200 тысяч рублей
Nvidia&Intel Hater
20:10
ты иди таблетосы прими что тебе в пнд выписали.абортированный кловун с огрызком 3050
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с RTX 5070 или RX 9070 в бюджете до 200 тысяч рублей
Китя.
20:09
Так видишь прут у тебя сомнения. а я не скажу.
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с RTX 5070 или RX 9070 в бюджете до 200 тысяч рублей
Antoha Hoy
20:09
ты опять в красном угаре?
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с RTX 5070 или RX 9070 в бюджете до 200 тысяч рублей
Nvidia&Intel Hater
20:09
короче ты слился и порван.шизик с 3050.просто будем тебя обоссывать
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с RTX 5070 или RX 9070 в бюджете до 200 тысяч рублей
Nvidia&Intel Hater
20:09
понятия не имею какой ранее у тебя ай ди был,да и насрать если честно
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с RTX 5070 или RX 9070 в бюджете до 200 тысяч рублей
Antoha Hoy
20:08
Я до сих пор не епу что за шешун, я так понял это шиза твоя
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с RTX 5070 или RX 9070 в бюджете до 200 тысяч рублей
Nvidia&Intel Hater
20:08
ты реально идиот.это шешун
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с RTX 5070 или RX 9070 в бюджете до 200 тысяч рублей
Дмитрий Колесников
20:08
Edge 50 Fusion очень хорош, пользуюсь им сейчас, 60-ый, думаю, будет не хуже!!!)))
Опубликованы новые рендеры Motorola Edge 60 Fusion
Китя.
20:08
так а я китя или нет ?
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с RTX 5070 или RX 9070 в бюджете до 200 тысяч рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем