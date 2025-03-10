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Audi R8 возвращается в 2027 году с новым гибридным двигателем
Audi готовит возвращение своего легендарного R8 в 2027 году. Новый суперкар станет подключаемым гибридом, обещая высокую мощность и улучшенные характеристики.

Стало известно, что Audi собирается вернуть суперкар R8 в 2027 году. Новый автомобиль будет оснащен подключаемым гибридным силовым агрегатом. Ожидается, что R8 станет самой мощной серийной моделью в истории Audi.

Разработка третьего поколения R8 уже активно идет. По данным Autocar, проект вышел за рамки стадии технико-экономического обоснования, и работа над ним уверенно продолжается под руководством председателя Audi Гернота Дёлльнера. Новый R8 разделит платформу с Lamborghini Temerario, что возобновляет сотрудничество между двумя брендами Volkswagen Group в сегменте суперкаров. Это сотрудничество началось еще в 2006 году с оригинальной модели R8, и теперь продолжится с новым поколением.

Новый R8 будет предложен в двух вариантах кузова: купе и кабриолет. Это решение позволит расширить аудиторию потенциальных покупателей, учитывая разные предпочтения в дизайне и функциональности. Ожидается, что автомобиль будет ориентирован на повседневное использование, что делает его более доступным для широкой публики.

Под капотом нового R8 разместится 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом, заимствованный у Lamborghini. Этот двигатель будет способен развивать 789 лошадиных сил и 538 фунт-фут крутящего момента. Однако это не предел. С подключением трех электродвигателей с осевым потоком общая мощность может достигать впечатляющих 907 лошадиных сил. Энергия для электродвигателей будет поступать от литий-ионной аккумуляторной батареи емкостью 3,8 кВт•ч, обеспечивающей запас хода на чистой электроэнергии на расстоянии почти в 10 км.

В Lamborghini Temerario два электродвигателя установлены на передней оси, что обеспечивает полный привод. Третий двигатель расположится между V8 и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением, что позволит запускать двигатель и рекуперировать энергию при торможении. Этот подход делает новый R8 более эффективным и динамичным, а также позволяет сократить время разгона до 62 миль в час менее чем за 3 секунды.

Переход на гибридный силовой агрегат знаменует собой значительное изменение для модели, которая с момента своего дебюта в 2006 году использовала атмосферные двигатели V8 и V10. Новый V8 от Lamborghini отличается высоким уровнем оборотов, достигая пиковых значений в диапазоне от 9000 до 9750 об/мин, что обеспечивает отклик и звук, схожие с предшественником. Это может привлечь как старых поклонников, так и новых покупателей, заинтересованных в современных технологиях.

Audi также рассматривает возможность использования названия «R8 E-tron», что подчеркивает акцент на электрификацию. Новый флагман будет построен на алюминиевой пространственной раме, которая на 50% легче, чем у Huracán и второго поколения R8. Это также означает меньшее количество деталей и сварных швов, что должно повысить жесткость конструкции.

Решение о возрождении R8 связано с соглашением между советом директоров Audi и материнской компанией Volkswagen Group. Это соглашение предполагает продление жизненного цикла некоторых моделей с двигателями внутреннего сгорания и увеличение числа подключаемых гибридов. Кроме того, Audi планирует создать новый R8, который будет соответствовать требованиям FIA, чтобы вернуться к участию в гонках на выносливость, таких как 24 часа Нюрбургринга.

Ожидается, что новое поколение R8 будет производиться на заводе Audi в Боллингерхофе в Германии, где также собирали первые два поколения этой модели. С возвращением R8, Audi стремится укрепить свои позиции в сегменте суперкаров, предлагая мощный и технологичный автомобиль, отвечающий современным требованиям.

#audi #гибрид #суперкар #r8
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