Несмотря на их близость на изображении, они разделены миллионами световых лет.

Новый снимок, сделанный телескопом Хаббл, показывает спиральную галактику NGC 4900 и яркую звезду, создавая впечатление их близости. Однако на самом деле они разделены огромными расстояниями.

NGC 4900 находится на расстоянии около 45 миллионов световых лет, тогда как звезда, находящаяся на переднем плане, расположена всего в 7109 световых годах от Земли. Это огромное расстояние ставит под сомнение визуальные восприятия, которые может создать космическое изображение.

Снимок был получен с помощью двух инструментов Хаббла — усовершенствованной камеры для обзоров (ACS) и широкоугольной планетарной камеры (WFC2). Обе программы, в рамках которых были собраны данные, сосредоточились на изучении массивных звезд и их конечных стадий жизни. Исследование NGC 4900 связано с наблюдением сверхновой SN 1999br, что дало ученым возможность глубже понять, как массивные звезды взаимодействуют с окружающей средой и какие факторы влияют на их эволюцию.