Команда из Мичиганского университета и Южного университета науки и технологий из Китая обучила робота-собаку Yushu Go 1 кататься на скейтборде. Это достижение демонстрирует возможности гибридного автономного обучения в робототехнике.

Про робота-собаку Yushu Go 1 в пабликах и СМИ активно заговорили благодаря новым навыкам, которые этот робот освоил. Совместная работа ученых из разных университетов позволила создать уникальную программу обучения.

Основная задача, стоящая перед Yushu Go 1, заключалась в поддержании равновесия на скейтборде. После тренировок робот научился балансировать. Этот навык позволяет ему сохранять устойчивость даже при столкновении с неровностями, такими как лестницы. Демонстрационное видео можно посмотреть на weibo.com.

Умение кататься на скейтборде может быть адаптировано для работы на подвижных платформах. В перспективе Yushu Go 1 сможет доставлять еду на вынос, перемещаясь на скейтборде. Размеры робота составляют 0,588 x 0,22 x 0,29 м, а вес — 12 кг. Он имеет адаптивную грузоподъемность от 3 до 5 кг и доступен в нескольких конфигурациях, начиная с 16 000 юаней (195 840 руб.).