На черном рынке Китая видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090 продаются по ценам до 5000 долларов. Спрос на эти устройства резко возрос из-за их использования для запуска моделей искусственного интеллекта.

В последние недели цены на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090 в Китае достигли рекордных высот. Причиной этого стало активное использование этих графических процессоров для работы с моделями искусственного интеллекта, такими как DeepSeek.

Информация от местных контрабандистов указывает на то, что компании, занимающиеся разработкой ИИ, предпочитают использовать потребительские графические процессоры NVIDIA вместо специализированных решений. Это связано с тем, что доступ к мощным чипам ИИ ограничен, и RTX 5090 предлагает более доступный и эффективный вариант. Модели DeepSeek, особенно R1, продемонстрировали отличные результаты на потребительских GPU, что привело к увеличению спроса на RTX 5090.

На черном рынке Поднебесной цена на видеокарты достигла 5000 долларов, что напоминает времена активного майнинга криптовалют. Ситуация усугубляется нехваткой на рынке «урезанных» моделей, таких как GeForce RTX 5090D, что увеличивает ценовую напряженность.

NVIDIA имеет явные преимущества перед конкурентами благодаря мощности своих графических процессоров и большому объему VRAM. RTX 5090, с его 3352 AI TOPS и тензорными ядрами пятого поколения, становится оптимальным выбором для задач, связанных с ИИ. В условиях растущего интереса к технологиям искусственного интеллекта, NVIDIA, похоже, хорошо позиционируется на рынке, получая выгоду от текущего дефицита и высокого спроса на свои продукты.