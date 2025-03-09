Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Выявлен штамм плесени, представляющий угрозу, из-за устойчивости к новым методам лечения
Ученые выявили опасные штаммы плесени, которые уже устойчивы к основным противогрибковым препаратам и быстро приобретают устойчивость к новым методам лечения.

Недавние исследования показали, что некоторые штаммы плесени, особенно Aspergillus fumigatus, становятся все более устойчивыми к противогрибковым препаратам. Инвазивный аспергиллез, вызванный этой плесенью, ежегодно поражает миллионы людей по всему миру, и уровень смертности при этом заболевании может достигать 90%.

Ученые обнаружили, что штаммы Aspergillus fumigatus, устойчивые к классу препаратов, известных как азолы, в пять раз чаще приобретают устойчивость к новым методам лечения, находящимся на стадии клинических испытаний. Всего три класса противогрибковых препаратов доступны для лечения аспергиллеза, и только один из них, азолы, подходит для длительного применения. Однако использование фунгицидов в сельском хозяйстве, таких как DMI, привело к распространению устойчивости к азолам.

В ходе исследования ученые подвергли миллиарды спор различных штаммов Aspergillus fumigatus воздействию различных противогрибковых препаратов. Результаты показали, что штаммы, которые развиваются быстрее, уже обладают устойчивостью к азолам. Эти штаммы имеют генетические изменения в системе восстановления ДНК. 

Одним из ключевых моментов исследования стало влияние агрохимикатов на устойчивость к противогрибковым препаратам. Например, фунгицид ипфлуфенохин, который в настоящее время проходит оценку, может негативно сказаться на новом препарате олорофим, находящемся на стадии клинических испытаний. Олорофим предназначен для лечения инфекций, устойчивых к азолам, и может спасти жизни многих пациентов. Однако, если ипфлуфенохин продолжит использоваться в сельском хозяйстве, он может снизить эффективность олорофима.

Доктор Майкл Боттери из Манчестерского университета подчеркивает важность новых стратегий в борьбе с устойчивостью к противогрибковым препаратам. Он отмечает, что Aspergillus fumigatus производит миллиарды спор, и даже небольшие изменения в темпах мутаций могут привести к появлению устойчивых штаммов. Исследование также выявило, что определенные штаммы, устойчивые к азолам, имеют повышенную частоту мутаций, что делает их еще более опасными.

Профессор Майкл Бромли добавляет, что изменения в системе исправления ошибок ДНК могут привести к тому, что штаммы, уже устойчивые к существующим препаратам, будут развивать устойчивость к новым в пять раз быстрее. Это создает серьезную угрозу, поскольку такие штаммы могут стать устойчивыми ко всем доступным противогрибковым средствам.

#устойчивость #плесень #противогрибковые препараты #aspergillus fumigatus
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Mercedes-Benz начнёт исполнять бирюзовую подсветку, чтобы обозначить движение в автономном режиме
2
Сообщается о первом случае, когда покупателю Civilization 7 на PlayStation разрешили вернуть деньги
+
АвтоВаз показал новый обновленный внедорожник LADA Niva Travel
+
Владельцы консоли Nintendo Switch 2 могут использовать свой смартфон в качестве второго дисплея
+
Xiaomi POCO F7 Ultra будет оснащëн чипсетом Snapdragon 8 Elite и выйдет в марте текущего года
+
Новый компактный смартфон Honor получит 6.3-дюймовый экран
1
«Росатом» построит новую верфь под Мурманском, специализирующуюся на плавучих энергоблоках
+
Один из нидерландских ритейлеров отозвал партию видеокарт RTX 5090 из соображений безопасности
6
На рынке смартфонов началась гонка аккумуляторов емкостью 10 000 мАч
6
LG Display анонсировала появление первых мониторов с OLED Gen 4 в конце 2025 года
4
Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 ХТ уже лежат на российских прилавках, но первые цены «кусаются»
2
WD уходит с рынка SSD и передает производство в руки Sandisk
3
Мобильный телефон от Google получил награду за лучший смартфон года на MWC 2025
+
4-х канальная DDR4 на 5% подняла FPS в играх на платформе LGA 2011-3, в сравнении с 2-х канальной
5
По данным независимых обзорщиков, RX 9070 XT — лучшая видеокарта AMD за последние годы
1
В PCWorld назвали маркетинговой уловкой рекомендованные цены на видеокарты NVIDIA и AMD
5
POCO F7 Ultra протестировали в Geekbench AI
+
Poco F7 Ultra засветился в базе данных Geekbench с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite
+
OpenAI готовит подписку на модель ИИ-ассистента за 20 000 долларов в месяц
+
В XDA рассказали о 6 преимуществах изогнутых ультрашироких мониторов для гейминга
+

Популярные статьи

Краткий обзор лучших фильмов (субъективно) в жанре "пеплум", 1-я часть
5
GeForce RTX 5090 прибыла в Россию с большой задержкой, за флагман NVIDIA просят 700 000 рублей
365
PlayStation 5 против Xbox series X - принципиальные отличия двух игровых платформ
7
Какую камеру видеонаблюдения Xiaomi выбрать в дом - 360°, 2K Magnetic, C200, C300, C400 или C500 Pro
4
История мирового рекорда, поставленного МиГ-25
9

Сейчас обсуждают

Кружит голову Боярышник
00:10
Апшеронский Голубой полупокер в розовом ты хде?
GeForce RTX 5090 прибыла в Россию с большой задержкой, за флагман NVIDIA просят 700 000 рублей
Nvidia&Intel Hater
00:07
за донаты )) Антохе на 4070 (в итоге и на 3060 не соберут ),ослику на корм,шеше на новую занавеску .ибо та что сейчас от говна не отстирывается
GeForce RTX 5090 прибыла в Россию с большой задержкой, за флагман NVIDIA просят 700 000 рублей
Nvidia&Intel Hater
00:05
Это точно,да по нему и без таких постов .по одной аве сразу то видно
GeForce RTX 5090 прибыла в Россию с большой задержкой, за флагман NVIDIA просят 700 000 рублей
Evgeny Chezarin
00:05
Вот это действительно настоящая крепкая демократичная дружба. Может показательный стрим замутят, чтоб утереть носы амудешникам...
GeForce RTX 5090 прибыла в Россию с большой задержкой, за флагман NVIDIA просят 700 000 рублей
Кружит голову Боярышник
00:04
Содомиты они такие
GeForce RTX 5090 прибыла в Россию с большой задержкой, за флагман NVIDIA просят 700 000 рублей
Nvidia&Intel Hater
00:04
он удалил быстро,но в кеше осталось.Инет помнит все
GeForce RTX 5090 прибыла в Россию с большой задержкой, за флагман NVIDIA просят 700 000 рублей
Кружит голову Боярышник
00:03
вот это поворот
GeForce RTX 5090 прибыла в Россию с большой задержкой, за флагман NVIDIA просят 700 000 рублей
Nvidia&Intel Hater
00:01
это уже квартет будет))) Там Китя еще ,не забывай.И все Бернингана приходовать будут под сренькпук
GeForce RTX 5090 прибыла в Россию с большой задержкой, за флагман NVIDIA просят 700 000 рублей
Evgeny Chezarin
00:00
Кстати вульва не так давно заступался за шешу. Видать снова закидывает удочку. Как раз подходящий кандидат по интересам. А шешун его дополнительно обучит манипуляциям с ослом. Гляди и полюбят друг дру...
GeForce RTX 5090 прибыла в Россию с большой задержкой, за флагман NVIDIA просят 700 000 рублей
Nvidia&Intel Hater
23:57
Так он пассив,а в его праздник его ток ослик видимо шешин сегодня.вот она и расстроилась
GeForce RTX 5090 прибыла в Россию с большой задержкой, за флагман NVIDIA просят 700 000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем