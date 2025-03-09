Ученые выявили опасные штаммы плесени, которые уже устойчивы к основным противогрибковым препаратам и быстро приобретают устойчивость к новым методам лечения.

Недавние исследования показали, что некоторые штаммы плесени, особенно Aspergillus fumigatus, становятся все более устойчивыми к противогрибковым препаратам. Инвазивный аспергиллез, вызванный этой плесенью, ежегодно поражает миллионы людей по всему миру, и уровень смертности при этом заболевании может достигать 90%.

Ученые обнаружили, что штаммы Aspergillus fumigatus, устойчивые к классу препаратов, известных как азолы, в пять раз чаще приобретают устойчивость к новым методам лечения, находящимся на стадии клинических испытаний. Всего три класса противогрибковых препаратов доступны для лечения аспергиллеза, и только один из них, азолы, подходит для длительного применения. Однако использование фунгицидов в сельском хозяйстве, таких как DMI, привело к распространению устойчивости к азолам.

В ходе исследования ученые подвергли миллиарды спор различных штаммов Aspergillus fumigatus воздействию различных противогрибковых препаратов. Результаты показали, что штаммы, которые развиваются быстрее, уже обладают устойчивостью к азолам. Эти штаммы имеют генетические изменения в системе восстановления ДНК.

Одним из ключевых моментов исследования стало влияние агрохимикатов на устойчивость к противогрибковым препаратам. Например, фунгицид ипфлуфенохин, который в настоящее время проходит оценку, может негативно сказаться на новом препарате олорофим, находящемся на стадии клинических испытаний. Олорофим предназначен для лечения инфекций, устойчивых к азолам, и может спасти жизни многих пациентов. Однако, если ипфлуфенохин продолжит использоваться в сельском хозяйстве, он может снизить эффективность олорофима.

Доктор Майкл Боттери из Манчестерского университета подчеркивает важность новых стратегий в борьбе с устойчивостью к противогрибковым препаратам. Он отмечает, что Aspergillus fumigatus производит миллиарды спор, и даже небольшие изменения в темпах мутаций могут привести к появлению устойчивых штаммов. Исследование также выявило, что определенные штаммы, устойчивые к азолам, имеют повышенную частоту мутаций, что делает их еще более опасными.

Профессор Майкл Бромли добавляет, что изменения в системе исправления ошибок ДНК могут привести к тому, что штаммы, уже устойчивые к существующим препаратам, будут развивать устойчивость к новым в пять раз быстрее. Это создает серьезную угрозу, поскольку такие штаммы могут стать устойчивыми ко всем доступным противогрибковым средствам.