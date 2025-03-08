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В Эстонии разработали уникального робота, который может создавать конструкции на лету
В Эстонии разработали уникального робота, который может создавать конструкции на лету, используя специальный нагретый полимер.

В Эстонии разработали нового робота, который может создавать конструкции на месте, используя нагретый полимер. Эта технология отличается от привычных моделей роботов и механизмов, где компоненты или детали заранее изготовлены и фиксированы, что ограничивает их универсальность. Новый подход позволяет роботу адаптироваться к окружающей среде и выполнять задачи, которые требуют гибкости и быстроты. 

Работа нового робота похожа на то, как пауки прядут шелковые нити. Полимер, используемый в этом устройстве, имеет уникальные свойства: он находится в жидком состоянии и выдавливается через нагретое сопло, после чего быстро остывает и превращается в прочные волокна. Эти волокна могут прилипать к различным поверхностям, образуя гибкие и устойчивые структуры.

Команда разработчиков протестировала робота в разных сценариях. Один из экспериментов включал создание моста через пропасть. Робот прял волокна, проходя через зону, наполненную острым мусором и мягкими материалами, формируя временные конструкции. Результаты показали, что созданные мосты были достаточно прочными, чтобы выдержать небольшую игрушечную машинку.

В другом тесте робот продемонстрировал свою способность создавать деликатные инструменты. Например, он изготовил мягкую захватывающую конечность, способную поднять цветок, не повредив его.

Еще одна особенность нового робота заключается в его способности прилипать к трудноприлипаемым поверхностям, таким как тефлон или восковые листья. Это достигается благодаря механическому запутыванию волокон и их адгезионным свойствам.

Разработка этого робота может иметь множество практических применений. Например, в случае стихийных бедствий такие устройства могут быстро создавать безопасные пути и мосты, облегчая работу спасательных команд. В строительстве они позволят возводить временные конструкции на месте.

Инженеры подчеркивают, что их подход к созданию робота вдохновлен природой, но они стремились избежать сложностей, связанных с прямым копированием механизмов пауков. 

#робототехника #строительство #эстония #полимер
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