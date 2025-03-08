UKAEA и итальянская компания Eni заключили соглашение о строительстве крупнейшего в мире завода по производству тритиевого топлива.

Стало известно, что управление по атомной энергии Великобритании (UKAEA) и итальянская компания Eni намерены создать современное предприятие, которое станет ключевым звеном в цепочке поставок для термоядерных реакторов.

Проект, известный как установка тритиевого контура «UKAEA-Eni H3AT Tritium Loop Facility», призван стать крупнейшим и самым современным объектом в мире, посвящённым обработке и переработке трития. Это топливо необходимо для термоядерных реакторов, и его эффективное извлечение и повторное использование могут существенно повысить производительность таких установок. Завод предоставит возможность ученым и инженерам изучать технологии, связанные с тритием.

UKAEA и Eni будут работать вместе не только над строительством завода, но и над совместными научными исследованиями. Ожидается, что это сотрудничество приведёт к созданию новых технологических решений, способных повысить эффективность термоядерных реакторов. Eni, обладая значительным опытом в управлении крупными проектами, поможет снизить риски, связанные с реализацией данного предприятия.