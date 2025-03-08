Смартфон Oppo Find N5 привлек внимание благодаря своему складному дисплею, который почти не имеет видимой складки. Это качество стало возможным благодаря сотрудничеству с Samsung Display.
Блогер Бен Гаскин отметил в своем посте на x.com, что дисплей Find N5 впечатляет своей гладкостью и минимальной видимостью складки. Росс Янг, основатель DisplaySearch, подтвердил, что этот экран действительно произведен Samsung Display. Корейский производитель продолжает развивать технологии складных экранов, что видно на примере новых моделей Galaxy Fold. В этих устройствах также уменьшена видимость складки, а будущая модель Galaxy Fold 7 обещает еще более совершенный экран.