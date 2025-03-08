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Качество складного дисплея Oppo Find N5 обеспечено Samsung Display
Oppo представила складной смартфон Find N5, который выделяется качеством дисплея. Этот экран, практически без заметной складки, изготовлен компанией Samsung Display.

Смартфон Oppo Find N5 привлек внимание благодаря своему складному дисплею, который почти не имеет видимой складки. Это качество стало возможным благодаря сотрудничеству с Samsung Display.

Блогер Бен Гаскин отметил в своем посте на x.com, что дисплей Find N5 впечатляет своей гладкостью и минимальной видимостью складки. Росс Янг, основатель DisplaySearch, подтвердил, что этот экран действительно произведен Samsung Display. Корейский производитель продолжает развивать технологии складных экранов, что видно на примере новых моделей Galaxy Fold. В этих устройствах также уменьшена видимость складки, а будущая модель Galaxy Fold 7 обещает еще более совершенный экран.

#смартфоны #технологии #oppo #samsung display #складные устройства
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