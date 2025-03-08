Автомобильное издание Сarscoops сообщило, что Genesis разрабатывает новый гоночный автомобиль LMDh, который должен стать конкурентом на гонках на выносливость. В этом проекте Genesis использует опыт и технологии Hyundai.
Новый гоночный автомобиль Genesis будет представлен в апреле, а испытания начнутся в августе. В 2026 году бренд планирует участвовать в чемпионате мира по гонкам на выносливость. Интересно, что Genesis выбрал 1,6-литровый турбированный двигатель от Hyundai в качестве основы для своего нового V8.
Сирил Абитбуль, руководитель команды Genesis Magma Racing, отметил, что использование существующего двигателя WRC (World Rally Championship) позволяет избежать создания мотора с нуля. Он объяснил, что команда взяла четырехцилиндровый двигатель и адаптировала его, получив V8. Такой подход, по мнению Абитбуля, обеспечивает не только эффективность, но и возможность переноса успешного опыта Hyundai в новую область.
Программа WRC Hyundai оказалась весьма успешной. Однако создание мощного V8 — это лишь часть задачи. Genesis также сотрудничает с Oreca, французским разработчиком шасси, известным своими достижениями в автоспорте.
Планы Genesis включают участие в чемпионате IMSA SportsCar в 2027 году и, возможно, в знаменитых гонках Ле-Ман.