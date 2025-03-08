Корейский бренд Genesis анонсировал разработку нового гоночного автомобиля LMDh для участия в соревнованиях на выносливость. Автомобиль будет оснащен V8 двигателем, основанным на платформе Hyundai.

Автомобильное издание Сarscoops сообщило, что Genesis разрабатывает новый гоночный автомобиль LMDh, который должен стать конкурентом на гонках на выносливость. В этом проекте Genesis использует опыт и технологии Hyundai.

Новый гоночный автомобиль Genesis будет представлен в апреле, а испытания начнутся в августе. В 2026 году бренд планирует участвовать в чемпионате мира по гонкам на выносливость. Интересно, что Genesis выбрал 1,6-литровый турбированный двигатель от Hyundai в качестве основы для своего нового V8.

Сирил Абитбуль, руководитель команды Genesis Magma Racing, отметил, что использование существующего двигателя WRC (World Rally Championship) позволяет избежать создания мотора с нуля. Он объяснил, что команда взяла четырехцилиндровый двигатель и адаптировала его, получив V8. Такой подход, по мнению Абитбуля, обеспечивает не только эффективность, но и возможность переноса успешного опыта Hyundai в новую область.

Программа WRC Hyundai оказалась весьма успешной. Однако создание мощного V8 — это лишь часть задачи. Genesis также сотрудничает с Oreca, французским разработчиком шасси, известным своими достижениями в автоспорте.

Планы Genesis включают участие в чемпионате IMSA SportsCar в 2027 году и, возможно, в знаменитых гонках Ле-Ман.