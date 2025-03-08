McDonald's запускает технологию искусственного интеллекта в 43 000 своих ресторанов по всему миру, чтобы облегчить повседневные задачи сотрудников. ИИ поможет оптимизировать взаимодействие с клиентами и управлять оборудованием.

McDonald's начинает широкомасштабное внедрение искусственного интеллекта в 43 000 своих ресторанах. Цель компании — снизить уровень стресса среди сотрудников и повысить общую эффективность работы.

Технология ИИ уже успешно протестирована в некоторых ресторанах США, и в 2025 году планируется ее дальнейшее распространение. Брайан Райс, директор по информационным технологиям компании, отметил, что ИИ может помочь в решении повседневных проблем, таких как сбои оборудования и взаимодействие с клиентами. Например, с помощью компьютерного зрения система может проверять правильность заказов, что уменьшает вероятность ошибок.

Также McDonald's тестирует голосовые системы заказа, разработанные в сотрудничестве с IBM. Эти системы позволяют оптимизировать процесс заказа. Датчики на кухонном оборудовании собирают данные в реальном времени, предсказывая возможные поломки, что позволяет заранее проводить техническое обслуживание.

Кроме того, виртуальный менеджер на базе генеративного ИИ может помочь в планировании смен. Однако, несмотря на все преимущества, внедрение ИИ может столкнуться с сопротивлением как со стороны франчайзи, так и со стороны сотрудников. Аналитики предупреждают о высоких затратах на внедрение и о том, что такие инвестиции могли бы быть направлены на обучение персонала.

Некоторые эксперты считают, что вместо ИИ стоит сосредоточиться на повышении квалификации сотрудников, что могло бы снизить необходимость в автоматизации.