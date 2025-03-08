Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Blizzard признала необходимость повышения сложности Diablo 4 в восьмом сезоне
Blizzard признала, что текущая сложность Diablo 4 не удовлетворяет ожиданиям игроков. В предстоящем восьмом сезоне разработчики внесут изменения, чтобы сделать игру более сложной и увлекательной.

Blizzard Entertainment объявила о планах по улучшению сложности в Diablo 4, после того как геймеры выразили недовольство легкостью игрового процесса.

Согласно информации от Polygon, текущий сезон игры столкнулся с проблемой слишком низкой сложности, что приводит к быстрому прохождению контента. Разработчики заметили, что игроки достигают максимального уровня гораздо быстрее, чем ожидалось. Например, время, необходимое для достижения 60-го уровня, сократилось вдвое по сравнению с предыдущими сезонами. Чтобы исправить это, Blizzard планирует увеличить время, необходимое для улучшения персонажа на ранних уровнях.

Одним из ключевых изменений станет корректировка вероятности выпадения легендарного снаряжения. На уровнях до 60-го это снаряжение станет более редким, в то время как характеристики менее мощного снаряжения будут улучшены. Это должно побудить игроков развиваться на каждом этапе, а не только сосредоточиться на получении легендарного снаряжения.

На финальных уровнях сложности также произойдут изменения. В текущем сезоне 50% игроков достигли максимального уровня сложности Torment 4 всего за несколько дней. Blizzard хочет сделать этот уровень доступным лишь для 10% лучших игроков. Для этого разработчики значительно увеличат градиент между уровнями сложности.

Кроме того, бои с боссами претерпят переработку. Разработчики намерены избежать ситуации, когда игроки убивают боссов слишком легко. Все боссы будут пересмотрены, чтобы стать настоящим испытанием для игроков. В игру добавят трех новых боссов, а предметы призыва больше не будут занимать место в инвентаре. После победы над боссами игроки получат сундуки с сокровищами, требующие ключа для того, чтобы их открыть. А новый босс Белиал может неожиданно появиться во время битвы.

Blizzard также анонсировала тестовый сервер для восьмого сезона, который будет доступен с 11 по 18 марта. Официальный старт сезона запланирован на 29 апреля, и разработчики надеются, что изменения улучшат игровой процесс и сделают его более захватывающим.

#blizzard #видеоигры #обновления #diablo 4 #сложность
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователи Telegram на Android становятся мишенью для нового эксплойта EvilVideo
+
Названы 5 телефонов Samsung, которые первыми получили мартовское обновление Android 2025 года
1
Mercedes-Benz начнёт исполнять бирюзовую подсветку, чтобы обозначить движение в автономном режиме
+
Рекомендованная розничная цена AMD Radeon RX 9070/XT распространяется только на первые поставки
19
Появились подробности тестового показа «Супермена» Джеймса Ганна
2
Сообщается о первом случае, когда покупателю Civilization 7 на PlayStation разрешили вернуть деньги
+
АвтоВаз показал новый обновленный внедорожник LADA Niva Travel
+
Владельцы консоли Nintendo Switch 2 могут использовать свой смартфон в качестве второго дисплея
+
Xiaomi POCO F7 Ultra будет оснащëн чипсетом Snapdragon 8 Elite и выйдет в марте текущего года
+
Новый компактный смартфон Honor получит 6.3-дюймовый экран
1
«Росатом» построит новую верфь под Мурманском, специализирующуюся на плавучих энергоблоках
+
Один из нидерландских ритейлеров отозвал партию видеокарт RTX 5090 из соображений безопасности
6
LG Display анонсировала появление первых мониторов с OLED Gen 4 в конце 2025 года
4
Defence24: В Европе самые крупные танковые силы у Турции и Греции
+
Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 ХТ уже лежат на российских прилавках, но первые цены «кусаются»
2
На рынке смартфонов началась гонка аккумуляторов емкостью 10 000 мАч
6
WD уходит с рынка SSD и передает производство в руки Sandisk
3
По данным независимых обзорщиков, RX 9070 XT — лучшая видеокарта AMD за последние годы
+
4-х канальная DDR4 на 5% подняла FPS в играх на платформе LGA 2011-3, в сравнении с 2-х канальной
3
ПК-версия Marvel’s Spider-Man 2 получает очередное обновление для улучшения оптимизации
+

Популярные статьи

Краткий обзор лучших фильмов (субъективно) в жанре "пеплум", 1-я часть
5
GeForce RTX 5090 прибыла в Россию с большой задержкой, за флагман NVIDIA просят 700 000 рублей
193
PlayStation 5 против Xbox series X - принципиальные отличия двух игровых платформ
7
Как мне удалось сэкономить на покупке продуктов, применив пять простых правил
33
Какую камеру видеонаблюдения Xiaomi выбрать в дом - 360°, 2K Magnetic, C200, C300, C400 или C500 Pro
3
Китай переманивает ведущих американских ученых, пока Трамп пытается отменить в США закон о чипах
+
История мирового рекорда, поставленного МиГ-25
+

Сейчас обсуждают

Маэстро
19:39
Да ты по-русски не понимаешь. На каком тебе языке писать, чуркис?
GeForce RTX 5090 прибыла в Россию с большой задержкой, за флагман NVIDIA просят 700 000 рублей
Бoтo -- Чaт
19:36
Трамп призвал Украину и Россию сесть за стол переговоров, предупредив о готовности ввести санкции
Денис Попов
19:36
а сигейту пора покинуть рынок HDD, такого говна, которое сыпется на глазах никто больше не делает
WD уходит с рынка SSD и передает производство в руки Sandisk
EXPrompt
19:33
А чего наши сюсюкаются... Надо тоже показать неуважение, его страна развязала войну, чего его уважать. Нам мир в момент разгрома фашистской гадины не выгоден
Трамп подписал указ о создании криптовалютного резерва США из конфискованных биткоинов
Маэстро
19:31
Легенда уничтожена )))) Оказалось это совсем не легенда, а чмо апшерское.
GeForce RTX 5090 прибыла в Россию с большой задержкой, за флагман NVIDIA просят 700 000 рублей
Сергей Бодров
19:28
Это какого дихлофоса нужно было вдохнуть чтобы сделать утверждение что основной механизм эволюции ОТК(отдел технического контроля) – он же аналог ЕО(естественного отбора). Так причём ОТК в отличии от ...
Биологи раскрыли новые особенности эволюционных изменений на Земле, указывая на изменчивость природы
AlexB77
19:24
В традиционных реактивных двигателях движется компрессор с турбиной, в ракетных двигателях движется турбонасосный агрегат.
В Польше сломались все водородные автобусы города Познань и город перешел на дизель
Маэстро
19:24
слитый и опущенный, так и скажи что обосрался вместе с хозяином трусонюшным ps. моя сучечка, ты же сейчас под другим акком зайдёшь бузить и люлей огребать, слившись под нелегендой?
GeForce RTX 5090 прибыла в Россию с большой задержкой, за флагман NVIDIA просят 700 000 рублей
Nvidia&Intel Hater
19:21
а хрен его знает )))
GeForce RTX 5090 прибыла в Россию с большой задержкой, за флагман NVIDIA просят 700 000 рублей
Маэстро
19:20
так и есть, мне интересно где в этой хитрой схеме трусонюх спрятан?
GeForce RTX 5090 прибыла в Россию с большой задержкой, за флагман NVIDIA просят 700 000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем