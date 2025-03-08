Blizzard признала, что текущая сложность Diablo 4 не удовлетворяет ожиданиям игроков. В предстоящем восьмом сезоне разработчики внесут изменения, чтобы сделать игру более сложной и увлекательной.

Blizzard Entertainment объявила о планах по улучшению сложности в Diablo 4, после того как геймеры выразили недовольство легкостью игрового процесса.

Согласно информации от Polygon, текущий сезон игры столкнулся с проблемой слишком низкой сложности, что приводит к быстрому прохождению контента. Разработчики заметили, что игроки достигают максимального уровня гораздо быстрее, чем ожидалось. Например, время, необходимое для достижения 60-го уровня, сократилось вдвое по сравнению с предыдущими сезонами. Чтобы исправить это, Blizzard планирует увеличить время, необходимое для улучшения персонажа на ранних уровнях.

Одним из ключевых изменений станет корректировка вероятности выпадения легендарного снаряжения. На уровнях до 60-го это снаряжение станет более редким, в то время как характеристики менее мощного снаряжения будут улучшены. Это должно побудить игроков развиваться на каждом этапе, а не только сосредоточиться на получении легендарного снаряжения.

На финальных уровнях сложности также произойдут изменения. В текущем сезоне 50% игроков достигли максимального уровня сложности Torment 4 всего за несколько дней. Blizzard хочет сделать этот уровень доступным лишь для 10% лучших игроков. Для этого разработчики значительно увеличат градиент между уровнями сложности.

Кроме того, бои с боссами претерпят переработку. Разработчики намерены избежать ситуации, когда игроки убивают боссов слишком легко. Все боссы будут пересмотрены, чтобы стать настоящим испытанием для игроков. В игру добавят трех новых боссов, а предметы призыва больше не будут занимать место в инвентаре. После победы над боссами игроки получат сундуки с сокровищами, требующие ключа для того, чтобы их открыть. А новый босс Белиал может неожиданно появиться во время битвы.

Blizzard также анонсировала тестовый сервер для восьмого сезона, который будет доступен с 11 по 18 марта. Официальный старт сезона запланирован на 29 апреля, и разработчики надеются, что изменения улучшат игровой процесс и сделают его более захватывающим.