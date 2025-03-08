Космический челнок X-37B завершил свою седьмую миссию, проведя на орбите 434 дня. Этот запуск стал первым, осуществленным с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy.

Космический челнок X-37B Космических сил США успешно приземлился на базе Ванденберг в Калифорнии после завершения своей седьмой миссии 7 марта 2025 года. Эта миссия, известная как OTV-7, длилась 434 дня и по официальным заявлениям была сосредоточена на тестировании новых технологий, в частности, аэродинамического торможения.

Во время OTV-7 X-37B использовал маневр аэроторможения, который позволяет изменять орбиту с помощью сопротивления атмосферы. Интересно, что для вывода на орбиту был задействован Falcon Heavy от SpaceX, в рамках плана по сотрудничеству между частным сектором и американскими военными.

Главный оперативный офицер Космических сил США отметил, что успешное завершение миссии подтвердило гибкость X-37B в проведении испытаний в различных орбитальных зонах. Блейн Стюарт, руководитель проекта, поделился, что полученные данные крайне полезны для будущего развития программы X-37B, хотя по продолжительности полета она не побила предыдущий рекорд.