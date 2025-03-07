Сроки ожидания для доставки электромобиля Xiaomi SU7 значительно увеличились по сравнению с прошлым годом.

Как выясняется, электромобиль Xiaomi SU7, который стал настоящим хитом на китайском рынке, теперь сталкивается с проблемами доставки. Время ожидания для покупателей увеличилось.

SU7 был представлен в марте прошлого года и включает три версии. Поставки начались в апреле, однако уже к середине апреля 2024 года клиенты, заказывающие стандартную версию, столкнулись с ожиданием в 35–38 недель. Этот срок значительно превышает 28 недель, которые заявлялись в начале продаж.

Версия Pro предлагается со временем ожидания 33–36 недель, а Max — 28–31 неделю. Эти данные подтверждаются мониторингом CnEVPost. В прошлом году ситуация была более стабильной, хотя в определенные моменты время ожидания сокращалось. Например, в конце 2023 года ожидание для Max уменьшилось до 16–19 недель.

Сейчас время ожидания продолжает увеличиваться. Это вызывает удивление, так как для большинства других моделей электромобилей сроки ожидания, как правило, сокращаются по мере наращивания производственных мощностей.

Xiaomi активно развивает свои производственные мощности в Пекине, где находится завод с годовой мощностью в 150 000 авто. В настоящее время строится вторая очередь с аналогичными мощностями.

Однако текущие задержки с поставками могут подорвать доверие клиентов. Лэй отметил, что на данный момент 140 000–150 000 автомобилей SU7 ожидают поставки, что создает неопределенность в планах компании по дальнейшему расширению на рынке электромобилей.