Nvidia планирует анонсировать видеокарту RTX 5060 с 8 ГБ памяти на следующей неделе по цене $299. Ожидается, что продажи начнутся в апрел.

Nvidia продолжает расширять свою линейку видеокарт, готовя к анонсу RTX 5060. Ожидается, что это событие пройдет в течение следующей недели.

После недавнего выпуска RTX 5070 и обсуждений о проблемах с драйверами и архитектурой, Nvidia готовится представить RTX 5060 и 5060 Ti. Эти модели обещают стать частью популярной серии xx60, которая зарекомендовала себя на рынке. Например, RTX 4060 в настоящее время занимает лидирующие позиции среди графических процессоров в Steam, ранее это место занимала RTX 3060.

Согласно информации от надежного инсайдера MegaSizeAPU, анонс RTX 5060 состоится в ближайшие дни, однако сами видеокарты поступят в продажу только в апреле по цене $299. RTX 5060 будет оснащена 8 ГБ видеопамяти и обеспечит номинальную мощность в 145 Вт. Также ожидается, что более мощная версия, RTX 5060 Ti, предложит варианты с 8 ГБ и 16 ГБ памяти, сохраняя при этом 128-битную шину, аналогичную RTX 5060.

Кроме того, Nvidia планирует выпустить более доступную модель RTX 5050, которая будет стоить от 200 до 250 долларов и также получит 8 ГБ памяти.