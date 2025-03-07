Ученые обнаружили, что в некоторых районах Луны лед может находиться ближе к поверхности, чем ожидалось.

Группа индийских ученых представила результаты нового исследования, которое может изменить подход к освоению Луны. Исследование сосредоточено на анализе данных, полученных индийской миссией Chandrayaan-3, приземлившейся вблизи южного полюса Луны в августе 2023 года. Результаты показывают, что доступ к водным ресурсам на Луне может оказаться проще, чем считалось ранее.

Ученые изучили температурные колебания в районе посадки Chandrayaan-3, где температура поверхности значительно варьировалась. Эти колебания стали основой для создания компьютерной модели, которая воспроизводила условия на Луне, учитывая рельеф и освещение. Модель показала, что наклоны к полюсам в высокоширотных регионах Луны обладают температурными условиями, схожими с местом посадки миссии. В таких местах солнечное излучение менее интенсивное, что приводит к более низким температурам поверхности и способствует накоплению льда на меньшей глубине.

Это открытие имеет важное значение для агентств, планирующих длительные пилотируемые миссии, такие как программа NASA Artemis. Если удастся найти лед на Луне, это снизит зависимость астронавтов от поставок с Земли. Воду, полученную изо льда, можно использовать не только для питья, но и для производства ракетного топлива, расщепляя молекулы воды на водород и кислород.

Ранее прямые измерения температуры Луны проводились только во время миссий «Аполлон-15» и «Аполлон-17» в 1970-х годах, которые приземлялись вблизи экватора Луны. Это создавало пробел в данных для высокоширотных регионов, где планируются будущие миссии. В августе 2023 года прибор ChaSTE на модуле Chandrayaan-3 пробурил лунный грунт на глубину 10 сантиметров и собрал данные о температуре в течение лунного дня.

Данные показали, что место посадки Chandrayaan-3 находится на склоне, обращенном к солнцу, где температура может достигать 82 градусов по Цельсию днем и падать до минус 168,15 градусов ночью. При этом всего в одном метре от этого места, на ровной местности, температура значительно ниже — 59 градусов по Цельсию. Моделирование показало, что склоны с уклоном более 14 градусов в высоких широтах могут быть достаточно холодными для накопления льда на меньших глубинах.



