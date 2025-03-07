Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Исследование показывает, что добыча воды на Луне проще, чем ожидалось
Ученые обнаружили, что в некоторых районах Луны лед может находиться ближе к поверхности, чем ожидалось.

Группа индийских ученых представила результаты нового исследования, которое может изменить подход к освоению Луны. Исследование сосредоточено на анализе данных, полученных индийской миссией Chandrayaan-3, приземлившейся вблизи южного полюса Луны в августе 2023 года. Результаты показывают, что доступ к водным ресурсам на Луне может оказаться проще, чем считалось ранее.

Ученые изучили температурные колебания в районе посадки Chandrayaan-3, где температура поверхности значительно варьировалась. Эти колебания стали основой для создания компьютерной модели, которая воспроизводила условия на Луне, учитывая рельеф и освещение. Модель показала, что наклоны к полюсам в высокоширотных регионах Луны обладают температурными условиями, схожими с местом посадки миссии. В таких местах солнечное излучение менее интенсивное, что приводит к более низким температурам поверхности и способствует накоплению льда на меньшей глубине.

Это открытие имеет важное значение для агентств, планирующих длительные пилотируемые миссии, такие как программа NASA Artemis. Если удастся найти лед на Луне, это снизит зависимость астронавтов от поставок с Земли. Воду, полученную изо льда, можно использовать не только для питья, но и для производства ракетного топлива, расщепляя молекулы воды на водород и кислород.

Ранее прямые измерения температуры Луны проводились только во время миссий «Аполлон-15» и «Аполлон-17» в 1970-х годах, которые приземлялись вблизи экватора Луны. Это создавало пробел в данных для высокоширотных регионов, где планируются будущие миссии. В августе 2023 года прибор ChaSTE на модуле Chandrayaan-3 пробурил лунный грунт на глубину 10 сантиметров и собрал данные о температуре в течение лунного дня.

Данные показали, что место посадки Chandrayaan-3 находится на склоне, обращенном к солнцу, где температура может достигать 82 градусов по Цельсию днем и падать до минус 168,15 градусов ночью. При этом всего в одном метре от этого места, на ровной местности, температура значительно ниже — 59 градусов по Цельсию. Моделирование показало, что склоны с уклоном более 14 градусов в высоких широтах могут быть достаточно холодными для накопления льда на меньших глубинах.


#nasa #луна #исследование #вода #artemis #лед #chandrayaan-3
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стал известен график выхода HyperOS 2 и какие модели получат обновление
9
Обновление HyperOS 2.1 стало доступно для пяти моделей Xiaomi и двух Poco
6
Игровой ПК Илона Маска оснащен видеокартой RTX 4060 и ультрашироким монитором Samsung Odyssey G9
5
США успешно испытали новый вращающийся детонационный двигатель для сверхзвуковых ракет
2
Digital Foundry: Производительность FSR 4 уступает FSR 3, однако, качество изображения в разы лучше
11
Пользователи Telegram на Android становятся мишенью для нового эксплойта EvilVideo
+
Рекомендованная розничная цена AMD Radeon RX 9070/XT распространяется только на первые поставки
16
GTA 5 Enhanced взломали, Rockstar выпустила первый патч с исправлениями, но игроки недовольны
2
Появились подробности тестового показа «Супермена» Джеймса Ганна
2
Samsung начала разработку и тестирование Galaxy S26 Ultra
1
Названы 5 телефонов Samsung, которые первыми получили мартовское обновление Android 2025 года
+
В Польше сломались все водородные автобусы города Познань и город перешел на дизель
+
Китайский школьник создал складной смартфон на 3D-принтере
+
Тайваньский ритейлер Momoshop начал продавать RTX 5090 сразу с 40 материнскими платами H610
+
Motor: В Калуге начался перевыпуск кроссоверов Citroen C5 Aircross под брендом Rosva Motors
+
Россия планирует производить дроны-камикадзе в Беларуси
+
В ФРГ использование электромобилей позволило сэкономить 1.4 млрд литров бензина
1
В Китае ученые установили рекорд по длительности хранения света
2
Предстоящий смартфон Vivo Y300 Pro+ получит аккумулятор, ёмкость которого превышает 7300 мАч
+
На рынке смартфонов началась гонка аккумуляторов емкостью 10 000 мАч
6

Популярные статьи

Краткий обзор лучших фильмов (субъективно) в жанре "пеплум", 1-я часть
2
Вспоминаю игру "Tomb Raider: Underworld" (субъективное мнение)
2
Почему Radeon RX 9070 – лучшая видеокарта весны 2025г, но геймеры будут покупать GeForce RTX 5070
430
GeForce RTX 5090 прибыла в Россию с большой задержкой, за флагман NVIDIA просят 700 000 рублей
140
Как мне удалось сэкономить на покупке продуктов, применив пять простых правил
24
Тестирование AMD CrossFireX из двух видеокарт Radeon HD 7750 1Gb
41
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1600T PCIE5
7
Пять загадок аниме Lycoris Recoil, которые озадачили фанатов
7
PlayStation 5 против Xbox series X - принципиальные отличия двух игровых платформ
3
Какую камеру видеонаблюдения Xiaomi выбрать в дом - 360°, 2K Magnetic, C200, C300, C400 или C500 Pro
3

Сейчас обсуждают

Дамен Мершед
23:15
Да можно сделать многое. Зарядку 65-90 wt, экран 144 гц, сенсорную герцовку, батарею углеродную большего объема, а s pen не обязательно занимать драгоценное место внутри смартфона
Samsung начала разработку и тестирование Galaxy S26 Ultra
Юрий Филатов
23:15
Это значит что игра не умеет в трассировку на АМД. Думаю в трассировке NV . Зашит. Проверяльщик системы и минимум 2 алгоритма расчета. Один для NV, и для других. Такие зелёные с физиксом уже проделыва...
GeForce RTX 5070 Ti почти в 4 раза превзошла Radeon RX 9070 XT в Indiana Jones and the Great Circle
Юрий Филатов
23:13
Маркетологи Нвидиа, которым кровь из жопы, но надо спасать 5000 серию.
GeForce RTX 5070 Ti почти в 4 раза превзошла Radeon RX 9070 XT в Indiana Jones and the Great Circle
Юрий Филатов
23:12
Думаю, что если в героях 3 в 4к разрешении включить трассировку лучей, то та же 5080 выдаст кадров 59....
GeForce RTX 5070 Ti почти в 4 раза превзошла Radeon RX 9070 XT в Indiana Jones and the Great Circle
Cowboy Huggies
23:11
Про целерон была шутка, а вы ведётесь на это как дети.
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro, Fedora и Chimbalix на пригодность для использования
LMK
23:09
в этот раз их AMD на лопатки положила, до этого INTEL обошла. Уже не думал, что будет в системе всё AMD
В апреле NVIDIA планирует выпустить "народные" GeForce RTX 5050 и 5050 Ti
HP User
23:08
Заголовок прочитал как "Крупный немецкий ритейлер получил новую пародию видеокарт RTX 5080 и RTX 5070 Ti". Совпадение?
Задержки в поставках покупателям Xiaomi SU7 увеличились по сравнению с прошлым годом
HP User
23:04
По ходу все днс магазины одинаковые, выглядит точно как в моем городе
Почему Radeon RX 9070 – лучшая видеокарта весны 2025г, но геймеры будут покупать GeForce RTX 5070
misha1350
23:01
SSD больше годятся для случайного чтения малых файлов, т.е. для операционных систем, которые весят от силы 50ГБ, но при этом разбитые на кучу маленьких файлов, лежащих не пойми где. Жёсткие диски при ...
WD уходит с рынка SSD и передает производство в руки Sandisk
Амаяк Акопян
22:58
Работает идеально 11ач качаю все обновы которые приходят
Обновление Windows 11 24H2 замедлило новейшие процессоры Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем