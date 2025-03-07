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Sony патентует контроллеры с магнитными кнопками для гибкой настройки
Sony подала патент на инновационные игровые контроллеры, которые позволят игрокам менять кнопки с помощью магнитных деталей.

Недавний патент Sony предлагает интересное решение для геймеров, стремящихся к индивидуализации своих игровых контроллеров. Новая концепция включает сменные магнитные кнопки, которые игроки смогут легко менять без использования инструментов.

Патент описывает, как геймеры смогут адаптировать свои контроллеры под конкретные игры, выбирая, какие кнопки им нужны, а какие можно убрать. Этот подход отвечает на запросы пользователей, которые часто сталкиваются с ситуацией, когда некоторые кнопки остаются неиспользуемыми в определённых играх. Sony отмечает, что текущие контроллеры не позволяют в полной мере адаптироваться к различным игровым стилям.

Идея заключается в том, что магнитные кнопки можно будет легко снять и заменить, что упрощает процесс ремонта и настройки. Игроки смогут подстраивать контроллеры под свои предпочтения, не тратя время на сложные манипуляции. Это решение может стать значительным шагом вперед в разработке контроллеров, так как многие современные устройства имеют ограниченные возможности настройки.

Некоторые функции, упомянутые в патенте, уже присутствуют в контроллерах PS5 Access и DualSense Edge, однако они требуют разборки или предлагают лишь ограниченные варианты настройки. Новый патент может стать основой для будущих линейки контроллеров PlayStation, предлагая игрокам более гибкие решения.

#sony #playstation #патент #игровые контроллеры #магнитные кнопки
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