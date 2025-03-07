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OpenAI и Oracle объявили о начале строительства нового центра обработки данных в Техасе
Этот проект, названный Stargate, включает установку десятков тысяч высокопроизводительных чипов Nvidia в ближайшие месяцы.

По информации Bloomberg, OpenAI и Oracle начинают масштабный проект по строительству центра обработки данных в Техасе (США). Этот шаг станет частью более широкой инициативы под названием Stargate, которая предполагает значительные инвестиции в инфраструктуру для поддержки генеративного искусственного интеллекта.

Проект Stargate включает установку 64 000 чипов Nvidia GB200 к концу 2026 года. В этом году планируется развертывание первой партии из 16 000 чипов. Масштаб закупок чипов свидетельствует о серьезных намерениях компаний. В январе OpenAI, SoftBank Group и Oracle объявили о первоначальных инвестициях в размере 100 миллиардов долларов, с возможностью увеличения этой суммы до 500 миллиардов в течение следующих четырех лет.

OpenAI сотрудничает с Oracle для проектирования и поставки центра обработки данных, в то время как Oracle отвечает за закупку и эксплуатацию суперкомпьютеров. Однако ни Oracle, ни Nvidia пока не предоставили комментарии по этому поводу. Проект Stargate стал частью более широкой гонки среди технологических компаний за расширением производства новейших чипов Nvidia, необходимых для обучения и развертывания моделей ИИ.

Другие компании также активно вкладывают средства в подобные инициативы. Например, xAI Илона Маска подписала контракт с Dell Technologies на 5 миллиардов долларов для создания серверов ИИ в Мемфисе. Meta Platforms планирует достичь вычислительной мощности, эквивалентной 600 000 чипов Nvidia H100, к концу 2024 года.

Стоимость первой партии чипов GB200 для центра в Абилине составит миллиарды долларов. Хотя Nvidia не раскрыла точную цену, ранее генеральный директор компании упоминал, что более слабый чип B200 стоит от 30 000 до 40 000 долларов. OpenAI и SoftBank также рассматривают другие регионы, такие как Пенсильвания и Висконсин, для будущих центров обработки данных.

#nvidia #openai #oracle #центр обработки данных #проект stargate
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