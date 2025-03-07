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NASA намерено продлить срок службы зондов Voyager, запущенных в 1977 году, минимум до 2030-х годов
Несмотря на снижение мощности, инженеры продолжают оптимизировать работу аппаратов, отключая неактивные приборы.

Космические зонды Voyager-1 и Voyager-2, запущенные в 1977 году для исследования внешних планет, стали первыми объектами, созданными человечеством, достигшими межзвездного пространства. На данный момент Voyager-1 находится на расстоянии более 25 миллиардов километров от Земли, а Voyager-2 — более 21 миллиарда километров. Эти аппараты продолжают передавать научные данные о межзвездной среде, однако их возможности постепенно истощаются.

Каждый из зондов несет на борту набор научных инструментов, которые помогают собирать важные данные о космосе. Однако время не щадит технологии. Каждый год аппараты теряют примерно четыре ватта мощности из-за распада радиоизотопного источника питания. Это создает серьезные проблемы для инженеров в Лаборатории реактивного движения НАСА, которые работают над сохранением функциональности аппаратов как можно дольше.

Для экономии энергии команда принимает решение отключать некоторые приборы. Например, 25 февраля была отключена подсистема космических лучей Voyager-1, а 24 марта последует отключение прибора низкоэнергетических заряженных частиц Voyager-2. Сюзанна Додд, менеджер проекта Voyager, отметила, что если не предпринять меры, аппараты могут исчерпать свои ресурсы всего за несколько месяцев.

На каждом зондe установлено по десять идентичных приборов, но в настоящее время активными остаются лишь три. Инженеры принимают решения о деактивации приборов на основе их функциональности и необходимости. Например, инструменты, предназначенные для изучения планет, были отключены после завершения миссии по исследованию газовых гигантов.

Патрик Кён, научный сотрудник программы Voyager, подчеркнул, что зонды значительно превзошел свою первоначальную миссию, собрав множество дополнительных данных. Эти данные не только обогащают знания о гелиофизике, но и служат доказательством высококачественной инженерии, заложенной в проекте почти полвека назад.

НАСА надеется, что зонды смогут функционировать до 2030-х годов, после чего планируется отключение оставшихся приборов.

#nasa #космические исследования #voyager #межзвездное пространство
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ты тут всем дуешь постоянно,уже все угорали как ты слился тогда с 4090 которой небыло.скринов gpu-z как и твой побратим выше антоха х й не показал а потом ой я ее продал.смешной кловун
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owzod
17:08
Я же тебе ответил=))) Иди умойся.=))) Не надо мне в уши дуть.
GeForce RTX 5090 прибыла в Россию с большой задержкой, за флагман NVIDIA просят 700 000 рублей
Nvidia&Intel Hater
17:07
в чем ты прав кловун,я тебе сказал что цена была не 25 рублей,а 60 копеек никому курс не стучал.ибо чеков или бон у народа простого небыло
GeForce RTX 5090 прибыла в Россию с большой задержкой, за флагман NVIDIA просят 700 000 рублей
Nvidia&Intel Hater
17:06
кого ты клоун лечишь.по 10 вполне у нас в гостинице Венец у березки меняли.мы уже про твою 4090 тут песни слушали которой небыло,ботяра,иди проспись.
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owzod
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lol /// книжек начитался) черпак стоил 25рублей у таксистов. Иди умойся.)))
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17:00
так е мое.там был официальный курс .а ты что хотел.мы в березке все 80-е отоваривались чеками внешторгбанка.он ни разу не соответствовал ценам черного рынка за бакс
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