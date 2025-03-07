Несмотря на снижение мощности, инженеры продолжают оптимизировать работу аппаратов, отключая неактивные приборы.

Космические зонды Voyager-1 и Voyager-2, запущенные в 1977 году для исследования внешних планет, стали первыми объектами, созданными человечеством, достигшими межзвездного пространства. На данный момент Voyager-1 находится на расстоянии более 25 миллиардов километров от Земли, а Voyager-2 — более 21 миллиарда километров. Эти аппараты продолжают передавать научные данные о межзвездной среде, однако их возможности постепенно истощаются.

Каждый из зондов несет на борту набор научных инструментов, которые помогают собирать важные данные о космосе. Однако время не щадит технологии. Каждый год аппараты теряют примерно четыре ватта мощности из-за распада радиоизотопного источника питания. Это создает серьезные проблемы для инженеров в Лаборатории реактивного движения НАСА, которые работают над сохранением функциональности аппаратов как можно дольше.

Для экономии энергии команда принимает решение отключать некоторые приборы. Например, 25 февраля была отключена подсистема космических лучей Voyager-1, а 24 марта последует отключение прибора низкоэнергетических заряженных частиц Voyager-2. Сюзанна Додд, менеджер проекта Voyager, отметила, что если не предпринять меры, аппараты могут исчерпать свои ресурсы всего за несколько месяцев.

На каждом зондe установлено по десять идентичных приборов, но в настоящее время активными остаются лишь три. Инженеры принимают решения о деактивации приборов на основе их функциональности и необходимости. Например, инструменты, предназначенные для изучения планет, были отключены после завершения миссии по исследованию газовых гигантов.

Патрик Кён, научный сотрудник программы Voyager, подчеркнул, что зонды значительно превзошел свою первоначальную миссию, собрав множество дополнительных данных. Эти данные не только обогащают знания о гелиофизике, но и служат доказательством высококачественной инженерии, заложенной в проекте почти полвека назад.

НАСА надеется, что зонды смогут функционировать до 2030-х годов, после чего планируется отключение оставшихся приборов.