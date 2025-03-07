AMD подтвердила, что новая версия технологии масштабирования FSR 4 была разработана в сотрудничестве с Sony. Это сотрудничество открывает новые перспективы в области производительности игр и графики.

AMD объявила о совместной разработке технологии масштабирования FSR 4 с Sony, что стало значимым шагом для обеих компаний. Важным аспектом является использование моделей искусственного интеллекта, что значительно повысит эффективность обработки графики.

В твите, опубликованном AMD, сообщается о начале сотрудничества с Sony в рамках проекта Amethyst, который был анонсирован в конце 2024 года. Этот проект нацелен на создание новых архитектур ИИ, которые будут применимы как на консолях, так и на ПК. Марк Черни, системный архитектор PlayStation 5 Pro, отметил, что работа над Amethyst началась, когда проект PlayStation 5 Pro достиг определенной стадии развития. Он подчеркнул, что переход от концепции к реальному продукту требует значительного времени.

FSR 4 обещает стать важным улучшением по сравнению с предыдущими версиями. Если FSR 1 был простым пространственным апскейлером, а FSR 2 переключился на временной апскейлер, то FSR 4 использует модели ИИ для достижения более высоких результатов. Это изменение делает технологию более конкурентоспособной на фоне решений от NVIDIA, таких как DLSS. Однако AMD ограничила использование FSR 4 новыми графическими картами Radeon RX 9000, что создает определенные ограничения для пользователей.

Конкуренция в области технологий масштабирования становится все более напряженной. NVIDIA, с ее DLSS 4, продолжает оставаться эталоном, но AMD с FSR 4 значительно уменьшила этот разрыв. Это может побудить NVIDIA к дальнейшим улучшениям, что в конечном итоге принесет пользу всем пользователям. Разработка FSR 4 может также повлиять на то, как разработчики создают игры, обеспечивая более высокое качество графики и производительность.