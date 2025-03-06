Продажи новых автомобилей в России продолжают снижаться, что вызывает беспокойство у экспертов. Основные причины этого явления связаны с ростом цен и изменением экономической ситуации.

Снижение продаж новых автомобилей в России привлекает внимание аналитиков. По прогнозам, в ближайшие месяцы эта тенденция продолжится, это связано с несколькими ключевыми факторами, влияющими на рынок.

По информации, предоставленной Анастасией Байбарошей, экспертом ГК «Альфа-Лизинг», в феврале 2025 года продажи новых автомобилей упали на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В декабре 2024 и январе 2025 ожидается снижение на 10-15%. Одной из главных причин этого падения является увеличение утилизационного сбора, который повлиял на рост цен на новые автомобили.

Несмотря на то, что процентные ставки по кредитам остаются стабильными, это не стимулирует спрос. Многие потенциальные покупатели откладывают свои решения, ожидая снижения ставок и улучшения условий кредитования. Кроме того, укрепление рубля также оказало влияние на рынок: падение курса доллара и улучшение отношений между Россией и США заставили покупателей взять паузу.

Эксперт отмечает, что февраль традиционно является месяцем низких продаж, однако с конца марта ожидается рост спроса. Это связано с отложенным спросом, так как на вторичном рынке почти не осталось привлекательных предложений, а цены на подержанные автомобили приближаются к стоимости новых.

Возможность рефинансирования кредитов после снижения ключевой ставки может подтолкнуть покупателей к приобретению автомобилей. Тем не менее, эксперты считают, что вернуться к уровням продаж прошлого года в весенний сезон 2025 года не удастся, и общее снижение продаж может составить около 10%.