Lockheed Martin исключена из разработки истребителя шестого поколения для ВМС США, что оставляет Boeing и Northrop Grumman в борьбе за контракт.

Lockheed Martin, ведущий американский производитель военной авиации, больше не участвует в разработке истребителя шестого поколения для ВМС США в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD). Это решение создало вакуум на рынке, где теперь остаются только две компании, готовые конкурировать за важный военный контракт.

Согласно данным, полученным от источников, знакомых с ситуацией, Lockheed Martin подала заявку на участие в программе, но ее предложение не удовлетворило требования ВМС. Это привело к тому, что компания выбыла из конкурса, оставив Boeing и Northrop Grumman конкурировать за замену устаревших моделей F/A-18 и E/A-18.

Для Northrop Grumman это станет первым контрактом на истребитель с момента завершения программы F-14 Tomcat, а для Boeing это вопрос выживания ее подразделения истребительной авиации. В последние годы Boeing инвестировала значительные средства в модернизацию своего завода в Сент-Луисе, рассчитывая на победу в этом конкурсе.

Несмотря на неудачу в программе NGAD, Lockheed Martin все еще имеет возможность участвовать в другом конкурсе ВВС на создание истребителя следующего поколения. Программа F/A-XX, которая находится в разработке, остается закрытой для общественности, и о ее возможностях известно крайне мало. Однако предполагается, что новый самолет будет интегрирован с существующими F-35 и будет иметь уникальные характеристики.

Джон Фелан, назначенный на пост министра ВМС, описал F/A-XX как самолет, который обеспечит значительное преимущество в боевых условиях. Программа направлена на поддержание превосходства авианосных ударных групп, что требует высокой степени секретности и координации с другими военными ветвями.

ВМС США сократят расходы на исследования и разработки F/A-XX на миллиард долларов , чтобы перераспределить средства на другие приоритетные проекты, однако контр-адмирал Бен Рейнольдс подтвердил, что служба намерена заключить контракт на новый истребитель в этом году. В отличие от ВВС США, которые приостановили свою программу NGAD, ВМС США уверены в своих планах и продолжают двигаться вперед.