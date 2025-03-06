Volvo, шведский автопроизводитель, стоит перед необходимостью пересмотреть свои производственные стратегии на фоне возможного повышения пошлин на автомобили, импортируемые из Европы. Генеральный директор компании Джим Роуэн сообщил, что решение о переносе части производства в США стало актуальным, учитывая текущие экономические условия.
Ситуация с тарифами на автомобили продолжает оставаться напряженной. На данный момент ожидается, что 25-процентные пошлины на автомобили, производимые в Канаде и Мексике, вступят в силу, хотя их введение отложено на месяц из-за опасений со стороны крупных автопроизводителей, таких как Ford и GM. В то же время, президент США предложил аналогичные пошлины для автомобилей, произведенных в Европейском Союзе.
Джим Роуэн отметил, что Volvo не сможет справиться с резким увеличением тарифов, которые сейчас составляют всего 2,5%. Он подчеркнул, что если ставки повысятся до 10%, компания сможет адаптироваться, но 25% окажут серьезное влияние на прибыль. В связи с этим, Volvo рассматривает возможность увеличения объемов производства на своем заводе в Чарльстоне, Южная Каролина, где уже выпускается внедорожник EX90.
Кроме того, в США могут начать производить и другие модели, такие как XC60 и XC90, которые используют ту же платформу, что и EX90. Роуэн подтвердил, что завод в Чарльстоне имеет возможность расширить производство, если тарифная ситуация станет более ясной. Первоначально Volvo планировала обслуживать спрос на своих европейских заводах, но изменения в тарифах могут заставить компанию пересмотреть свои планы.