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Угрозы тарифов побуждают Volvo задуматься о расширении производства в США
Volvo может перенести большее количество своего производства в США, чтобы избежать повышения пошлин на автомобили из Европы. Генеральный директор компании Джим Роуэн отметил, что это решение зависит от дальнейших действий администрации США.

Volvo, шведский автопроизводитель, стоит перед необходимостью пересмотреть свои производственные стратегии на фоне возможного повышения пошлин на автомобили, импортируемые из Европы. Генеральный директор компании Джим Роуэн сообщил, что решение о переносе части производства в США стало актуальным, учитывая текущие экономические условия.

Ситуация с тарифами на автомобили продолжает оставаться напряженной. На данный момент ожидается, что 25-процентные пошлины на автомобили, производимые в Канаде и Мексике, вступят в силу, хотя их введение отложено на месяц из-за опасений со стороны крупных автопроизводителей, таких как Ford и GM. В то же время, президент США предложил аналогичные пошлины для автомобилей, произведенных в Европейском Союзе. 

Джим Роуэн отметил, что Volvo не сможет справиться с резким увеличением тарифов, которые сейчас составляют всего 2,5%. Он подчеркнул, что если ставки повысятся до 10%, компания сможет адаптироваться, но 25% окажут серьезное влияние на прибыль. В связи с этим, Volvo рассматривает возможность увеличения объемов производства на своем заводе в Чарльстоне, Южная Каролина, где уже выпускается внедорожник EX90. 

Кроме того, в США могут начать производить и другие модели, такие как XC60 и XC90, которые используют ту же платформу, что и EX90. Роуэн подтвердил, что завод в Чарльстоне имеет возможность расширить производство, если тарифная ситуация станет более ясной. Первоначально Volvo планировала обслуживать спрос на своих европейских заводах, но изменения в тарифах могут заставить компанию пересмотреть свои планы.

#сша #автомобили #производство #volvo #тарифы
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