В США успешно завершили испытания нового вращающегося детонационного двигателя.

Американская компания Pratt & Whitney объявила об успешном завершении испытаний вращающегося детонационного двигателя (RDE). Разработка RDE идет в рамках программы Gambit, направленной на создание высокоэффективных систем вооружения для армии США.

Вращающийся детонационный двигатель представляет собой реактивную установку, которая отличается от традиционных моделей отсутствием движущихся частей. Это позволяет сделать двигатель легче и мощнее. В процессе работы горение происходит в замкнутой кольцевой камере. Воздух, стремительно входящий в камеру, смешивается с топливом, которое затем поджигается. В результате возникает волна детонации, распространяющаяся по кольцу, и генерирующая необходимую тягу.

Программа Gambit, в рамках которой разрабатывается RDE, направлена на создание нового класса двигателей, способных обеспечивать истребителям четвертого поколения возможность наносить удары по целям. Успешные испытания RDE могут стать стимулом для дальнейших инвестиций в эту технологию, поскольку Pratt & Whitney работает в тесном сотрудничестве с Министерством обороны США.

Разработка RDE не обошлась без трудностей. Западные СМИ сообщают, что специалистам пришлось найти оптимальную топливную смесь, которая бы обеспечивала надежную работу двигателя.

По словам Беаты Мейнард, заместителя директора по перспективным военным двигателям, теперь, когда этап разработки завершен, команда сосредоточится на интеграции RDE в наземные транспортные средства для дальнейших испытаний. Мейнард также отметила, что правительство США заинтересовано в разработке ракет, которые могут лететь быстрее и дальше.