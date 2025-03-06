Ubisoft столкнулась с резкой критикой в Японии из-за исторических неточностей в игре Assassin's Creed Shadows. Споры касаются как изображения Ясукэ, так и использования священных синтоистских святилищ.

Новая игра Assassin's Creed Shadows от Ubisoft, которая должна выйти 20 марта, уже привлекла внимание японских фанатов, но не в с лучшей стороны. Споры разгорелись вокруг исторических неточностей и изображения священных мест.

Действие Assassin's Creed Shadows разворачивается в Японии в период Сэнгоку, охватывающем XV и XVI века. Главным героем игры стал Ясукэ, который считается первым черным самураем. Однако, несмотря на его историческую значимость, документальных подтверждений его статуса как самурая крайне мало. Критики указывают на искажение фактов, утверждая, что изображение Ясукэ как важного воина в истории Японии вводит в заблуждение. Кроме того, вызывает вопросы выбор иностранца в качестве центральной фигуры в игре, основанной на японской истории.

Другим источником споров стало использование реальных религиозных объектов. В одном из фрагментов игры Ясукэ разрушает алтарь синтоистского святилища Итатехёдзу, что вызвало возмущение со стороны религиозных групп и защитников культурного наследия. Многие считают, что такое изображение неуважительно к японской культуре. В социальных сетях пользователи выражают недовольство, подчеркивая, что если разработчики хотят заимствовать элементы японской истории, они должны проявлять к ним уважение.

Смотрители храма Итатехёдзу заявили, что Ubisoft не запрашивала разрешения на использование их святилища, и готовы предпринять меры. Также представители храма Тодай-дзи в Наре сообщили о переговорах с разработчиками относительно изображения их храма в игре. Историки добавляют, что Тодай-дзи сгорел до прибытия Ясукэ в Японию. Ubisoft пока не дала официального ответа на критику, хотя ранее защищала свои творческие решения, о чем мы сообщали ранее.