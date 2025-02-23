Ubisoft объявила о переносе релиза «Assassin's Creed: Shadow» на 20 марта, чтобы улучшить качество игры. Разработчики уверяют, что уделяют особое внимание японской культуре и истории.

Компания Ubisoft продолжает работу над новым проектом в серии Assassin's Creed — Shadow, который вызвал много споров среди японских игроков. Основной причиной недовольства стал выбор Ясукэ в качестве главного героя, что для многих стало неожиданным и спорным решением. В ответ на критику разработчики решили перенести дату релиза, чтобы учесть мнения игроков и улучшить механизмы игры.

На недавней встрече с журналистами креативный директор Джонатан Дюмон и вице-президент Марк Алексис Коте обсудили подход Ubisoft к разработке Shadow. Дюмон отметил, что команда ежедневно изучает японскую историю и культуру, стараясь отразить их в игре с уважением. Он подчеркнул, что цель — создать уникальный взгляд на мир через сюжет, который позволит игрокам не только наслаждаться игрой, но и узнать больше о японской культуре.

Разработчики рассматривают Shadow как возможность сочетать элементы исторической правды и вымысла. Коте рассказал, что при разработки сюжета команда опиралась на события и персонажей из японской истории, что должно сделать игру более увлекательной. Он добавил, что геймеры смогут сравнивать реальные исторические факты с вымышленными элементами, что добавляет глубины игровому процессу.

В игре появятся два главных персонажа — Наоиэ и Ясукэ, каждый из которых представляет разные аспекты эпохи Сражающихся царств. Дюмон пояснил, что в начале игры будет миссия, позволяющая геймерам узнать предысторию обоих героев. После этого игрок сможет выбрать персонажа для дальнейшего прохождения. Эта механика дает возможность свободно исследовать открытый мир и выбирать стиль игры: скрытный или более агрессивный.

Кроме того, разработчики планируют включить множество исторических личностей, таких как Нобунага, Хидэёси и Иэясу, что добавит игре историческую насыщенность. Дюмон отметил, что присутствие этих генералов не только обогатит сюжет, но и позволит игрокам глубже погрузиться в атмосферу той эпохи.

Ubisoft также сообщила, что перенос релиза на 20 марта даст команде больше времени для доработки игровых механик и улучшения качества. Разработчики надеются, что это решение поможет им создать более сбалансированный и увлекательный продукт, который понравится как игрокам из самой Японии, так и из других стран.