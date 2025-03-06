Ученые из Китая сделали прорыв, сохранив световую информацию на рекордные 4035 секунд.

Научная группа из Пекинской академии квантовой информации (BAQIS) установила новый мировой рекорд по хранению света. Им удалось сохранить световую информацию на протяжении 4035 секунд.

Хранение света всегда было сложной задачей для ученых. Фотоны, которые являются основными частицами света, движутся с невероятной скоростью. Однако команда из BAQIS нашла способ обойти это ограничение, преобразовав световые сигналы в звуковые.

Ученые использовали монокристаллическую пленку карбида кремния, которая обладает высокой теплопроводностью и стабильностью. Ли Тиефу, один из исследователей, объясняет, что процесс можно представить как столкновение фотонов с пленкой, где информация света преобразуется в звуковые сигналы.

Преимущества карбида кремния становятся особенно заметными по сравнению с предыдущими попытками, когда использовались менее эффективные материалы, такие как алюминий и нитрид кремния. Эти материалы страдали от внутренних потерь и могли хранить вибрации только на короткие промежутки времени. В отличие от них, монокристаллический карбид кремния подошел лучше. Кроме того, пленка карбида кремния сохраняет свои свойства даже при низких температурах.