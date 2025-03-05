NVIDIA представила новый драйвер Game Ready для видеокарт GeForce RTX 5070, который оптимизирован для выхода игр Grand Theft Auto V Enhanced и Fragpunk. Драйвер поддерживает многокадровую генерацию DLSS 4, что значительно улучшает производительность.

NVIDIA анонсировала обновление драйвера Game Ready для своей новой видеокарты GeForce RTX 5070. Это обновление не только оптимизирует работу с популярной игрой Grand Theft Auto V Enhanced, но и готовит систему к запуску нового многопользовательского шутера Fragpunk от Bad Guitar Studio, который выйдет завтра.

Новый драйвер включает поддержку технологий NVIDIA DLSS 4, таких как Super Resolution и Frame Generation, что позволяет значительно повысить качество изображения и производительность в играх. По информации от NVIDIA, видеокарты серии GeForce RTX 50 могут обеспечивать прирост производительности до 4,6 раз при разрешении 4K с максимальными настройками. Например, на флагманском графическом процессоре RTX 5090 игра может достигать почти 500 кадров в секунду с активированной трассировкой лучей и Super Resolution в режиме производительности.

Кроме того, включение технологии NVIDIA Reflex позволяет снизить задержку системы до 60%, что имеет особое значение в конкурентных шутерах, таких как Fragpunk. Этот шутер будет использовать все преимущества нового драйвера, обеспечивая игрокам плавный и быстрый игровой процесс.

Также завтра ожидается выход фэнтезийного экшен-RPG Dragonkin: The Banished в раннем доступе с поддержкой DLSS Super Resolution и Frame Generation. Игра останется в раннем доступе около семи-десяти месяцев, что дает разработчикам время на доработку.

Вчера вышли две игры, использующие технологии NVIDIA RTX. Grand Theft Auto V Enhanced уже поддерживает DLSS Super Resolution, DLAA и Reflex, а Frame Generation будет добавлена позже. В то же время, Vector Strike, бесплатный гибрид спортивной игры и шутера от первого лица, также поддерживает DLSS и Reflex для улучшения игрового процесса.

Valve анонсировала поддержку DLSS в своей игре Deadlock, которая сейчас тестируется. Наконец, ПК-версия Rise of the Ronin, ожидающая выхода 11 марта, также поддержит сверхвысокое разрешение NVIDIA DLSS.