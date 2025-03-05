Компания Nio внедрила технологию автономного вождения на своем заводе в Хэфэе. Теперь новые электромобили могут самостоятельно покидать завод и двигаться к зоне испытаний.

Автопроизводитель Nio реализовал технологию беспилотного вождения на заводе F2 в Синьцяо. Это нововведение позволяет новым автомобилям самостоятельно выезжать с конвейера и направляться к зоне дорожных испытаний.

По данным местной газеты Hefei Daily, новые электромобили могут передвигаться по 450-метровой дороге, используя связи 5G и технологии взаимодействия автомобиля с дорожной инфраструктурой. Это обеспечивает их безопасное движение без участия водителя. Nio стал первым автопроизводителем в Поднебесной, который внедрил такую возможность.





Короткое видео на Weibo демонстрирует, как беспилотные автомобили суббренда Nio Onvo покидают завод. Основатель компании Уильям Ли отметил, что это лишь начало использования интеллектуальных технологий на заводе и пригласил всех желающих ознакомиться с его работой.