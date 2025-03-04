Китай успешно завершил строительство прототипа квантового компьютера «Zu Chongzhi № 3». Новый компьютер обрабатывает задачи в 15 раз быстрее, чем самые мощные классические суперкомпьютеры.

Китайские ученые представили новый прототип квантового компьютера под названием «Zu Chongzhi № 3». Этот компьютер продемонстрировал впечатляющую скорость обработки данных. Прототип «Zu Chongzhi № 3» включает в себя 105 битов, из которых 105 являются читаемыми, а 182 связаны с другими битами. Он успешно решил задачу квантовой случайной выборки цепей. В сравнении с классическими алгоритмами, новый компьютер обрабатывает задачи в 15 раз быстрее, чем самый быстрый суперкомпьютер на текущий момент, и в 6 раз быстрее, чем результаты, представленные Google в октябре 2024 года.

Это уже второй случай, когда в Китае установили рекорд в области квантовых вычислений, после успеха «Zu Chongzhi № 2». Ключевыми показателями нового компьютера стали время когерентности квантовых битов, которое достигло 72 мкс, и высокая точность работы вентилей.

Специалисты, работающие над проектом, улучшили основные характеристики по сравнению с предыдущими моделями. В частности, точность однобитовых вентилей составила 99,90%, двухбитовых — 99,62%, а параллельного считывания — 99,13%. Команда ученых также провела 83-битную 32-слойную случайную выборку на «Zu Chongzhi № 3».

«Zu Chongzhi № 3» использует архитектуру с двумерной сеткой битов, что позволяет легко интегрировать алгоритмы коррекции ошибок. В настоящее время ученые исследует коррекцию ошибок с кодовым расстоянием 7 и планирует расширить это расстояние до 9 и 11.