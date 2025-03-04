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Intel проводит испытания с Nvidia и Broadcom для оценки своего литейного процесса 18A
По данным Reuters, компании Nvidia и Broadcom начали производственные испытания с Intel, чтобы оценить новые технологии компании. Эти тесты могут стать важным шагом для Intel в восстановлении ее позиций на рынке литейного производства.

Intel, известная своими процессорами, сталкивается с множеством вызовов в литейном бизнесе, который когда-то был ее основной силой. В последние годы компания испытывала трудности с выполнением заказов и задержками в проектах. Однако недавние испытания с Nvidia и Broadcom могут сигнализировать о возможном улучшении ситуации.

По информации, полученной от двух источников, Nvidia и Broadcom проводят тестирование производственных процессов Inte. Эти испытания направлены на оценку технологий Intel 18A, которые должны соответствовать требованиям обеих компаний. Если тесты окажутся успешными, это обеспечит Intel значительный рост доходов от литейного производства и подтвердит ее конкурентоспособность на рынке.

Процесс 18A представляет собой передовую технологию, разработанную Intel, которая позволяет производить современные процессоры и сложные микросхемы. Эта технология конкурирует с аналогичными процессами, предлагаемыми TSMC, ведущим игроком на рынке полупроводников. Несмотря на существующие проблемы, процесс Intel 18A продолжает вызывать интерес у крупных разработчиков чипов.

Кроме Nvidia и Broadcom, AMD также рассматривает возможность использования технологии 18A, хотя пока нет подтверждений, что компания отправила тестовые образцы на завод Intel. Intel решила не комментировать информацию о конкретных клиентах, но подтвердила, что ее технологии привлекают внимание на рынке.

Тестирование, проводимое Nvidia и Broadcom, не включает полноценные чипы. Вместо этого компании проверяют производительность и поведение техпроцесса Intel, используя пластины для тестирования отдельных компонентов. Этот этап может занять несколько месяцев, и пока неясно, когда он начнется.

Тем не менее, успешное тестирование не гарантирует получение новых контрактов. В прошлом году Broadcom разочаровалась в результатах испытаний Intel, однако продолжает рассматривать иные возможности для сотрудничества. Intel также может столкнуться с новыми задержками в производстве чипов, которые используют стороннюю интеллектуальную собственность.

Литейный бизнес Intel когда-то был частью стратегии по восстановлению компании, но с уходом бывшего генерального директора Пэта Гелсингера ситуация только ухудшилась. С тех пор компания столкнулась с падением объемов производства и задержками в выходе новых чипов, которые теперь ожидаются не ранее 2027 года.

Сложности, с которыми сталкивается Intel, привлекли внимание правительства США. Администрация Трампа стремится восстановить конкурентоспособность американского производства полупроводников, и Intel рассматривается как ключевой игрок в этом направлении. Ранее представители правительства встречались с руководством TSMC для обсуждения возможного сотрудничества с Intel.

Intel утверждает, что подписала соглашения с Microsoft и Amazon на производство чипов по технологии 18A, однако подробности остаются неясными. Компания не раскрывает, какие именно чипы будут производиться для этих клиентов и в каких объемах.

Процесс 18A сталкивается с задержками, и поставка технологии ожидается только во второй половине 2026 года. Эти задержки связаны с необходимостью сертификации ключевой интеллектуальной собственности, что занимает больше времени, чем планировалось. Без этой сертификации многие компании не смогут использовать технологию 18A для своих нужд.

В ответ на затруднения Intel заявила о намерении начать расширение производства во второй половине этого года и выполнить обязательства перед клиентами. Несмотря на это, рынок литейных услуг остается неопределенным. Эксперты отмечают, что многие компании внимательно следят за развитием событий в Intel, надеясь на успешное восстановление бизнеса.

Согласно мнению генерального директора Synopsys, производительность технологии Intel 18A находится между последними разработками TSMC и предыдущими поколениями чипов Intel. Многие клиенты ожидают результатов испытаний, чтобы решить, стоит ли передавать свои заказы Intel.

Ожидается, что доходы подразделения Intel по производству чипов в 2025 году составят около 16,47 миллиарда долларов, но большая часть этой суммы будет связана с собственным производством Intel.

#intel #nvidia #технологии #чипы #broadcom #литейное производство
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