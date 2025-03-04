На Всемирном мобильном конгрессе 2025 года компания Meizu представила три новые модели смартфонов — Note 22, mblu 22 и mblu 22 Pro. Все смартфоны работают на системе Flyme, основанной на Android 15.

Meizu вернулась на Всемирный мобильный конгресс в 2025 году с тремя новыми смартфонами, которые продемонстрировали обновленную линейку устройств. Все три модели предлагают различные характеристики и конфигурации, ориентируясь на разные сегменты рынка.

Note 22

Meizu Note 22 выделяется 6,78-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1080p и работает на процессоре MediaTek Helio G99. Устройство доступно в двух вариантах памяти: 8 ГБ ОЗУ с 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. Основная камера имеет разрешение 108 мегапикселей, а фронтальная — 32 мегапикселя. Батарея емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 40 Вт и предлагает дополнительные функции, такие как NFC и инфракрасное управление. Note 22 будет доступен в трех цветах: синем, фиолетовом и платиновом.

mblu 22

Модель mblu 22 обладает 6,79-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 720p и работает на неанонсированном чипе Unisoc. Она предлагает две конфигурации: 3 ГБ ОЗУ с 64 ГБ памяти и 4 ГБ ОЗУ с 128 ГБ. Главное отличие этой модели — 13-мегапиксельная основная камера и 5-мегапиксельная фронтальная камера, а также громкие стереодинамики. Аккумулятор также имеет емкость 5000 мАч и работает под управлением Android 15 Go Edition. Модель доступна в черном, желтом и светло-голубом вариантах.

mblu 22 Pro

Mblu 22 Pro представляет собой улучшенную версию mblu 22, предлагая 50-мегапиксельную основную камеру и 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Дисплей также имеет разрешение 720p и поддерживает частоту обновления 90 Гц. Батарея этой модели также на 5000 мАч, но поддерживает более быструю зарядку мощностью 18 Вт. Устройство работает на базе MediaTek Helio G81 и доступно в трех конфигурациях памяти. Meizu планирует активизировать свою деятельность на международных рынках, увеличивая инвестиции и предлагая новые продукты, соответствующие потребностям пользователей.