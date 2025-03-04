Японская компания Astroscale впервые в мире осуществила попытку сближения с космическим мусором, запустив миссию ADRAS-J. Этот проект направлен на решение проблемы растущего количества неработающих ракет и спутников на орбите.

Ситуация с космическим мусором становится все более критической. Выработавшие ресурс ракеты и вышедшие из строя спутники представляют собой реальную угрозу для действующих космических миссий. Японская компания Astroscale инициировала миссию ADRAS-J, которая стала первой попыткой сближения с космическим мусором на низкой околоземной орбите.

Миссия ADRAS-J, что расшифровывается как Active Debris Removal от Astroscale-Japan, включает в себя проверку технологии удаления мусора. Космический аппарат был отправлен к верхней ступени ракеты H-IIA, которая находится на орбите с 2009 года. Однако задача оказалась сложнее, чем предполагалось. Приближаться к неконтролируемым объектам, таким как отработавшие свой срок ракеты, гораздо труднее, чем к управляемым, например, к Международной космической станции.

Тем не менее, команда смогла успешно приблизить свой аппарат на расстояние 50 метров от ступени. Миссия стартовала в феврале 2024 года, когда аппарат вышел на полярную орбиту на высоте более 560 километров. 30 ноября 2024 года космический корабль завершил свой последний подход, приблизившись на 15 метров к ракете. Для навигации использовали камеры и лазеры, что позволило провести точные маневры в сложной космической среде.



