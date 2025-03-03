Согласно данным Минцифры, около 1,7 миллиона россиян воспользовались новым сервисом самозапрета на кредиты в первые дни его действия. Эта мера направлена на борьбу с кредитным мошенничеством и вызвала высокий интерес среди граждан.

С 1 марта 2025 года в России вступил в силу закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на оформление кредитов и займов. В первые дни действия этого сервиса 1,7 миллиона россиян уже воспользовались новой опцией через портал «Госуслуги». Наибольший интерес к самозапрету проявили жители крупных городов, в частности, в Москве зарегистрировали 351 тысячу заявок.

Инициатива была предложена Центральным банком для борьбы с финансовыми мошенниками. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что механизм самозапретов будет востребован среди граждан, которые беспокоятся о безопасности своих финансов. Средний возраст пользователей, установивших ограничения, составил 53 года. В числе регионов с наибольшим количеством заявок также оказались Санкт-Петербург и Московская область.