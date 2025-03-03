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Появились иллюстрации возможного обновления Tesla Model S 2026
Tesla готовит обновление для своего электрического седана Model S, которое должно помочь в борьбе с падением продаж. Ожидается, что рестайлинг будет представлен в конце этого года.

Tesla продолжает развивать свою линейку электромобилей, и в 2026 году ожидается очередное обновление Model S. Этот электрический седан, который дебютировал в 2012 году, стал основой для компании и претерпел несколько изменений, чтобы соответствовать современным требованиям рынка. По мнению издания Carscoops, на фоне растущей конкуренции и снижения продаж, Tesla вынуждена снова пересмотреть дизайн и функционал своей флагманской модели.

Вице-президент Tesla по инжинирингу Ларс Морави подтвердил, что обновленная Model S появится в конце текущего года. Это не будет полным редизайном, а скорее косметическим обновлением, призванным освежить внешний вид автомобиля и улучшить его характеристики. За годы своего существования Model S прошла через две значительные ревизии, но текущее обновление может стать наиболее заметным с точки зрения дизайна.

Независимые дизайнеры уже представили свои визуализации обновленной модели, опираясь на последние достижения Tesla. Интересно, что Carscoops публикует иллюстрации Никиты Чуйко из издания «Kolesa.ru» . Например, иллюстрации показывают переработанную переднюю часть с разделенными светодиодными фарами и более агрессивными воздухозаборниками (Carscoops обращает внимание, что «никаких официальных подробностей пока не подтверждено», - ред.). Сзади можно увидеть новый фонарь с «непрямым освещением» и выразительный диффузор, что подчеркивает современный стиль.

Эстетические изменения могут не только улучшить внешний вид, но и повысить аэродинамические характеристики, что в свою очередь увеличит запас хода. Tesla уже продемонстрировала, что предыдущие обновления Model S принесли значительные структурные изменения, и инженеры продолжают искать способы повысить эффективность. Например, новые колеса и тормоза могут стать частью обновления.

Что касается интерьера, то здесь также ожидаются изменения. После масштабной переделки в 2022 году, обновление может включать небольшие улучшения, такие как фоновое освещение и фронтальная камера на бампере.


#tesla #электромобили #model s #рестайлинг #carscoops
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