Китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC) завершила летные испытания нового гидросамолета AG600, который теперь готовится к сертификации.

AG600, крупнейший гидросамолет в мире, созданный в Поднебесной, завершил последний этап летных испытаний, что приближает его к получению сертификата летной годности. Разработка этого самолета началась с целью создания эффективного средства для проведения аварийно-спасательных операций и борьбы с природными катастрофами.

В последние два года AG600 выполнил 2014 полетов, на которых накопил 3560 часов в воздухе. Испытания проводились в различных климатических условиях, включая высокую температуру, экстремальный холод и сильный боковой ветер. Это позволило проверить, как самолет справляется с задачами, связанными с тушением пожаров и поисково-спасательными операциями.

Самолет имеет уникальную конструкцию: верхняя часть корпуса напоминает самолет, а нижняя — днище корабля. Эта форма обеспечивает ему необходимые характеристики для работы на воде и в воздухе. AG600 может выполнять множество задач, включая мониторинг морской среды и перевозку грузов.

Китайские инженеры подчеркивают, что результаты испытаний показали соответствие самолета проектным требованиям. Его устойчивость и эксплуатационные характеристики оказались лучше ожидаемых, а все системы функционируют надежно. AG600 также продемонстрировал свою способность эффективно сбрасывать воду, что делает его идеальным для тушения лесных пожаров. В условиях разнообразного ландшафта Китая — от равнин до гор — этот самолет может стать незаменимым помощником в борьбе с огнем и в спасательных операциях на на крупных водоемах.