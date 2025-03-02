Компании BYD и DJI анонсировали запуск интеллектуальной системы беспилотных летательных аппаратов «Lingyuan», предназначенной для установки на транспортные средства.

В Шэньчжэне, одном из крупнейших финансовых китайских центров и важном торговом порту, состоялась пресс-конференция, на которой компании BYD и DJI представили систему «Lingyuan». Она позволяет устанавливать беспилотные летательные аппараты на автомобили.

Система «Lingyuan» включает две версии: одну с заменяемыми аккумуляторами и другую с функцией быстрой зарядки. Первая версия ориентирована на бренды Yangwang, а вторая — на Denza и Fangchengbao. На пресс-конференции также представили аппаратные компоненты системы, такие как бокс, хост-система и манипулятор для позиционирования.

Размеры интеллектуального ангара системы составляют 0,29 м² в разложенном виде, а его толщина — 21,5 см. Максимальная высота транспортного средства, на которое устанавливается система, не превышает 2,05 м. Важным аспектом является программное обеспечение, которое включает приложение Lingyuan для распознавания на основе искусственного интеллекта и инструменты для редактирования изображений.

Кабина дрона «Lingyuan» оборудована антеннами для передачи изображения и модулями позиционирования. Это позволяет дрону взлетать и приземляться на скорости до 25 км/ч, а также автоматически возвращаться в пределах 2 км. Интеграция дронов и автомобилей предполагает использование технологии на нескольких моделях BYD,.

Посмотреть видео с демонстрацией взлета дрона, управляемого непосредственно из салона авто, можно здесь.