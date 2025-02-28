По информации Reuters, предложенные президентом Трампом пошлины на импорт автомобилей могут негативно сказаться на спросе на платину и палладий. Аналитики прогнозируют снижение продаж автомобилей, что приведет к падению потребления этих металлов.

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин на импорт автомобилей, которые вступят в силу 2 апреля, согласно данным Reuters. Это решение может привести к росту цен на автомобили и уменьшению их продаж, что, в свою очередь, скажется на спросе на металлы платиновой группы, такие как платина и палладий.

Аналитики, как сообщает Reuters, сообщают, что на автомобильный сектор приходится около 40% мирового спроса на платину и 80% на палладий. Если пошлины действительно повлияют на продажи автомобилей, то спрос на платину может упасть на 1% в этом году, что эквивалентно 102 000 унций. Палладий, в свою очередь, может потерять 4% или 364 000 унций.

Импортные пошлины могут также вызвать цепную реакцию, затрагивающую производителей автомобилей, которые сильно зависят от поставок деталей из Канады и Мексики. Например, Мексика поставляет около 40% компонентов для американских автомобилей. В случае снижения продаж на миллион единиц, спрос на платиновую группу может сократиться на 150 000 унций, особенно если это касается автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Цены на платину и палладий уже начали снижаться: с момента объявления о пошлинах они упали на 5% и 7% соответственно. Стратеги в области финансов отмечают, что американские потребители могут отложить покупки автомобилей, так как повышение цен из-за новых тарифов не будет им по нраву.