OpenAI объявила о запуске новой модели GPT-4.5, однако доступ к ней ограничен подписчиками Pro. Генеральный директор компании сообщил о задержке, вызванной нехваткой графических процессоров.

OpenAI представила свою новую модель GPT-4.5, которая пока доступна только для пользователей с подпиской Pro, стоимостью 200 долларов в месяц. Генеральный директор компании, Сэм Альтман, объяснил задержку в запуске нехваткой графических процессоров, что создало определенные трудности.

Альтман отметил, что рост компании привел к дефициту необходимых чипов. Он добавил, что в ближайшие недели OpenAI планирует увеличить количество доступных графических процессоров, чтобы предоставить доступ к модели и пользователям уровня Plus, платящим 20 долларов в месяц.

Ситуация с графическими процессорами подчеркивает зависимость OpenAI от поставщиков, таких как Nvidia. Альтман также заявил, что компания работает над созданием собственного кремния ИИ в партнерстве с Broadcom, но этот процесс займет время. Поэтому OpenAI должна полагаться на существующие поставки, что создает дефицит на рынке. Nvidia, в свою очередь, сообщает о распроданных графических процессорах Blackwell до октября, что указывает на высокий спрос.

Тем временем другие компании, такие как Microsoft и Илон Маск, также активно развивают свои проекты в области ИИ. Microsoft и OpenAI работают над суперкомпьютером стоимостью 100 миллиардов долларов, а Маск планирует масштабировать свой суперкомпьютер Colossus в Мемфисе до более чем миллиона графических процессоров.

Однако генеральный директор Microsoft, Сатья Наделла, выразил опасения по поводу чрезмерного развития инфраструктуры ИИ, подчеркивая, что новые модели требуют все больше вычислительных ресурсов. GPT-4.5, по словам Альтмана, представляет собой дорогую модель с высокой стоимостью использования — 75 долларов за миллион входных токенов и 150 долларов за миллион выходных. Несмотря на это, он считает, что модель обладает уникальными характеристиками, которые отличают её от предыдущих версий.