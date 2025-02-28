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Xiaomi 15 Ultra демонстрирует преимущества охлаждения по сравнению с iPhone 16 Pro Max
Xiaomi 15 Ultra представила двухстороннюю систему охлаждения, которая, по утверждениям компании, обеспечивает более высокие показатели FPS, чем iPhone 16 Pro Max. При этом устройство работает на 6,6 градуса холоднее, что может повлиять на его производительность.

С выходом Xiaomi 15 Ultra на рынок началась новая волна сравнений с флагманом Apple — iPhone 16 Pro Max. Основное внимание уделяется системе охлаждения, которая, как утверждает Xiaomi, дает ее устройству преимущество в производительности и температурных показателях.

Новая модель Xiaomi оснащена уникальной двухсторонней системой охлаждения с кольцевым аэродинамическим профилем. Эта технология, по словам разработчиков, позволяет Snapdragon 8 Elite поддерживать высокие частоты кадров, не перегреваясь. В тестах производительность Xiaomi 15 Ultra составила 59,6 FPS при разрешении 2K, а температура устройства достигла 40,6 градуса Цельсия. В то время как iPhone 16 Pro Max показал 58,9 FPS и нагрелся до 47,2 градусов.

В другом тесте, который оценивал скорость съемки в портретном режиме, Xiaomi 15 Ultra завершила задание за 57 секунд, сохранив температуру на уровне 35,2 градуса. В аналогичном испытании iPhone 16 Pro Max понадобилось 118 секунд, и его температура достигла 42,6 градуса. Эти результаты подчеркивают, что отсутствие эффективной системы охлаждения в iPhone может негативно сказаться на его производительности.

Однако стоит отметить, что Xiaomi может предоставлять данные, выгодные для себя. Для окончательных выводов необходимо дождаться независимых тестов от рецензентов, которые смогут объективно оценить производительность обоих устройств.

#производительность #snapdragon 8 elite #iphone 16 pro max #система охлаждения #xiaomi 15 ultra
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