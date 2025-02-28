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Tesla готовится к запуску сервиса роботакси с новыми чипами FSD
Tesla подписала контракт с TSMC на производство чипов FSD по новейшей 4-нм технологии. Это событие совпадает с планами компании запустить сервис роботакси в 2025 году.

Tesla продолжает развивать свои технологии автономного вождения, несмотря на замедление продаж и падение акций. В последние недели наблюдается снижение интереса к продукции компании, что связано с политической активностью Илона Маска и переходом на новую модель Y под названием Juniper.

Согласно информации от MoneyUDN, Tesla подписала соглашение с TSMC на производство новых чипов FSD по техпроцессу 3–4 нм. В то же время Samsung будет заниматься производством более старых версий этих чипов. Это решение поддерживает усилия Tesla по улучшению своих технологий, поскольку суперкомпьютер Dojo, обучающий нейронные сети компании, уже использует чипы на 7-нм техпроцессе от TSMC.

На фоне этих новостей Tesla выпускает обновление программного обеспечения в Китае, которое включает функции, такие как автоматическая смена полосы и распознавание дорожных знаков. Для активации этих возможностей необходимы автомобили с аппаратным обеспечением HW4 и подписка на Autopilot.

Компания планирует запустить неконтролируемый сервис FSD в Остине к июню 2025 года, а затем в Калифорнии. В это время Tesla подала заявку на запуск такси-сервиса в этом штате. Однако конкуренты, такие как Waymo и Wayve, активно развивают свои технологии. Waymo критикуют за зависимость от дорогих датчиков, тогда как Wayve использует более простые решения, что вызывает вопросы о надежности их системы.

Аналитики из Needham отмечают, что долгосрочные перспективы Tesla в области FSD и робототехники могут быть уже учтены в текущей цене акций, что ставит компанию в невыгодное положение по сравнению с конкурентами.

#tsmc #tesla #роботакси #fsd
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