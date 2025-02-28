28 февраля Amazon Web Services (AWS) представила новый квантовый вычислительный чип под названием Ocelot. Этот чип, разработанный в сотрудничестве с Калифорнийским технологическим институтом, обещает снизить затраты на квантовую коррекцию ошибок.

Компания AWS анонсировала новый квантовый чип Ocelot, который может существенно изменить подход к квантовым вычислениям. Основное внимание уделяется улучшению коррекции ошибок, что является критически важным для практического применения квантовых компьютеров.

Квантовые компьютеры, несмотря на свой потенциал, сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с ошибками, возникающими из-за внешних факторов, таких как вибрации и температура. Эти ошибки ставят под сомнение стабильность вычислений и требуют сложных методов коррекции, которые часто требуют значительных ресурсов. Ocelot, как утверждают разработчики, способен сократить затраты на исправление ошибок до 90% по сравнению с существующими технологиями.

В чипе используется новая архитектура, где встроена функция исправления ошибок. Это достигается благодаря применению «кошачьих кубитов», которые самостоятельно подавляют ошибки инвертирования битов. Такой подход позволяет значительно снизить количество необходимых кубитов и, соответственно, затраты на производство.

Кроме того, Ocelot можно производить с использованием технологий, заимствованных из полупроводниковой отрасли, что делает его более доступным для массового производства. Ожидается, что этот чип станет основой для создания стабильных и практичных квантовых компьютеров, что приблизит их использование в научных и коммерческих целях. Директор AWS Quantum Hardware отметил, что достижения в области квантовых технологий делают появление надежных квантовых компьютеров более вероятным в ближайшие годы.