Студия MercurySteam анонсировала свою новую игру Blades of Fire, которая выйдет 22 мая 2025 года. Игра будет доступна на ПК через Epic Games Store, а также на PlayStation 5 и Xbox Series S|X.

MercurySteam, известная своими качественными проектами, представила свою новую игру Blades of Fire. Это экшен/приключенческая игра, в которой игроки смогут исследовать фэнтезийный мир, сражаться с врагами и создавать уникальное оружие, подходящее под их стиль игры.

В Blades of Fire игроки возьмут на себя роль Арана де Лира, наследника королевской семьи, который столкнется с угрозой, исходящей от злой королевы Нереи. Она наложила заклинание, превращающее сталь в камень, и только ее армия мерзостей обладает божественным металлом, необходимым для создания мощного оружия. Игрокам предстоит развивать кузнечные навыки Арана, находить свитки кузнечного мастерства и создавать уникальные клинки, соответствующие их предпочтениям в бою.

Система создания оружия в игре включает семь семейств и более тридцати уникальных свитков, открывающих широкие возможности для настройки. Игроки смогут адаптировать каждое оружие под свои нужды, изменяя его характеристики, такие как вес, длина и прочность. Боевая система обещает быть динамичной и многогранной, позволяя целиться в определенные части тела врагов и использовать различные тактики в сражениях.

Аран будет не одинок в своем путешествии. Его спутник Адсо, говорящий на древнем языке, станет важным помощником, предоставляя советы по стратегии и анализируя врагов. В игре представлено более пятидесяти типов противников, каждый из которых обладает уникальными атаками и тактиками. Игроки смогут исследовать разнообразные локации, включая огромные замки и лабиринты.





Blades of Fire выйдет 22 мая на ПК (через Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series S|X.

На странице Epic Games Store также указаны системные требования для ПК для Blades of Fire (игра не поддерживает русский язык, работает на собственном движке студии).