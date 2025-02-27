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Гуманоидный робот G1 от Unitree осваивает кунг-фу с помощью Sim2Real технологии
Компания Unitree представила новое видео, в котором гуманоидный робот G1 демонстрирует навыки кунг-фу. Обучение проходит в виртуальной среде, что позволяет роботу осваивать сложные движения и поддерживать равновесие.

Китайская компания Unitree Robotics продолжает развивать свои гуманоидные роботы, внедряя современные технологии обучения. В последнем видео G1, компактный гуманоидный робот, показывает впечатляющие приемы кунг-фу, включая удары руками и ногами, сохраняя при этом равновесие. Этот процесс обучения происходит в виртуальной среде, что позволяет роботу отрабатывать движения до их реализации в реальном мире.

Виртуальная среда, используемая для обучения роботов, основана на симуляторе Isaac от Nvidia. Этот инструмент позволяет создавать цифровые двойники гуманоидов, которые учатся, наблюдая за действиями человека. Например, G1 изучает сложные модели поведения и, благодаря технологии Sim2Real, переносит эти навыки на физический прототип. Таким образом, робот сначала осваивает движения в симуляции, а затем применяет их в реальном мире.

Недавнее видео демонстрирует, как G1 выполняет разнообразные элементы кунг-фу, включая точные удары и плавные танцы. Несмотря на то, что робот почти спотыкается во время исполнения, его баланс и координация впечатляют. Он обладает 23-мя степенями свободы, что позволяет ему выполнять сложные движения с высокой точностью. Обновление алгоритма G1 значительно улучшило его способности к обучению и выполнению задач.

Кроме кунг-фу, G1 также продемонстрировал свои навыки в ходьбе и беге по неровной местности. В январе компания уже показывала, как робот справляется с различными препятствиями, что указывает на его устойчивость и маневренность. Unitree утверждает, что G1 предназначен для выполнения сложных и повторяющихся задач в различных условиях — от домашних дел до работы на фабриках и в больницах.


Важным аспектом разработки является создание открытого набора данных о полном теле, который помогает улучшить естественность движений роботов. Этот набор данных включает алгоритмы, позволяющие роботам имитировать человеческие движения, такие как танцы. Используя захват движения, разработчики собрали информацию, которая значительно повысила гибкость и координацию гуманоидов.

Вместе с тем, Unitree предупреждает пользователей о необходимости осторожности. Роботы не должны модифицироваться таким образом, чтобы подвергать опасности других или обучаться реальным боевым приемам. Основная цель G1 — быть полезным инструментом в повседневной жизни, а не средством для боевых действий.

#технологии #роботы #гуманоидные роботы #unitree #кунг-фу
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