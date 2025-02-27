Китайские инженеры успешно испытали первый в мире двигатель наклонной детонации, который способен развивать скорость свыше 18 000 километров в час. Этот двигатель работает на стандартном авиационном керосине и прошел тестирование в уникальных условиях.

Двигатель наклонной детонации прошел успешные испытания в пекинском ударном туннеле JF-12, имитирующем условия полета на высоте более 40 километров. Результаты, опубликованные в Journal of Experiments in Fluid Mechanics, показывают, что новый двигатель способен развивать скорость свыше 18 000 километров в час, что значительно превышает показатели традиционных прямоточных воздушно-реактивных двигателей.

Инженеры отметили, что новый подход с пятимиллиметровым выступом на воздухозаборнике упрощает воспламенение керосина, в отличие от громоздких систем, используемых в гиперзвуковых двигателях. Это решение позволяет сохранить компактные размеры камеры сгорания и повысить эффективность двигателя. Если испытания подтвердят его работоспособность, это может привести к созданию новых типов сверхзвуковых самолетов.