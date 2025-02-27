Nvidia, ведущий производитель чипов, опубликовала результаты квартала, которые вызвали неоднозначные реакции. Несмотря на хорошие показатели, компания столкнулась с рисками, которые могут повлиять на её будущее.

Корпорация Nvidia, известная своими графическими процессорами и активным участием в сфере искусственного интеллекта (ИИ), представила квартальный отчет, который стал предметом обсуждения среди инвесторов и аналитиков. Несмотря на то что результаты оказались неплохими, они не соответствовали высоким ожиданиям, сформированным в предыдущие годы, когда компания демонстрировала впечатляющий рост. В условиях меняющегося рынка и растущих опасений по поводу будущих прибылей, Nvidia предстоит найти баланс между инновациями и реальными потребностями клиентов.

В своем последнем отчете Nvidia сообщила о прогнозируемых продажах на уровне $43 миллиардов за первый финансовый квартал, который завершится в апреле. Хотя это выше средних ожиданий аналитиков, которые оценивали продажи в $42,3 миллиарда, некоторые прогнозы доходили до $48 миллиардов. Такой разрыв в ожиданиях стал сигналом для инвесторов о возможных проблемах.

Компания также предупредила о снижении валовой прибыли, что связано с необходимостью ускоренного вывода на рынок нового чипа Blackwell. Этот чип, хотя и обещает значительные улучшения, требует сложных производственных процессов, что может отразиться на конечных показателях. Акции Nvidia отреагировали на новости падением менее чем на 1% в конце торгового дня.

Ситуация на рынке ИИ остается нестабильной. В этом году акции Nvidia уже снизились на 2,2% на фоне опасений, что операторы центров обработки данных могут сократить свои расходы. Вдобавок, китайский стартап DeepSeek представил новый чат-бот, который стал причиной беспокойства среди инвесторов, так как он может снизить спрос на мощные чипы Nvidia. Это подчеркивает, что конкуренция на рынке ИИ становится все более напряженной.

Генеральный директор Nvidia, Дженсен Хуанг, остается оптимистом, несмотря на текущие вызовы. Он утверждает, что спрос на новый чип Blackwell «потрясающий», и в четвертом квартале компания получила $11 миллиардов дохода от этого продукта, что является рекордом для Nvidia. Однако, несмотря на уверенность руководства, аналитики отмечают, что в последние годы компания не всегда оправдывала высокие ожидания.

В четвертом квартале, который завершился 26 января, Nvidia зафиксировала выручку в $39,3 миллиарда, что совпало с оценками, но отставало от более высоких прогнозов. Прибыль составила 89 центов на акцию, что также превысило ожидания, но не настолько, чтобы развеять опасения инвесторов.

Подразделение центров обработки данных, которое стало основным источником дохода для Nvidia, принесло выручку в $35,6 миллиарда, что превысило средние оценки. В то же время, продажи в игровом сегменте, когда-то ключевом для компании, составили лишь $2,5 миллиарда, что значительно ниже ожиданий. Это указывает на необходимость Nvidia переосмыслить свои стратегии в условиях изменяющегося спроса.

Несмотря на сложные обстоятельства, Nvidia продолжает оставаться доминирующим игроком на рынке чипов для ИИ. Чипы компании используются для обучения программных моделей, которые помогают распознавать и обрабатывать данные. Однако новые технологии, такие как Blackwell, требуют значительных ресурсов для производства и могут повлиять на прибыльность в краткосрочной перспективе.

Аналитики выражают обеспокоенность по поводу роста бизнеса Nvidia в сегменте центров обработки данных. Главный вопрос заключается в том, сможет ли компания справиться с ограничениями поставок и переходом на новые технологии. Учитывая, что DeepSeek разработал мощную модель ИИ, которая требует меньше ресурсов, это может также снизить спрос на чипы Nvidia.

Тем не менее, ключевые клиенты, такие как Microsoft, продолжают инвестировать в свои планы, что может свидетельствовать о сохранении интереса к продуктам Nvidia. Хуанг утверждает, что новые подходы к ИИ могут повысить спрос на продукцию компании, так как они требуют значительно больше вычислительных ресурсов.



